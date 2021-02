Amedeo Preziosi feat. Luna il singolo Un attimo per me

Venerdì 5 febbraio inizia un nuova “tappa” del viaggio alla scoperta dell’universo musicale di Amedeo Preziosi!

Dopo l’energia scanzonata di “Range Rover”, l’inno alla riscoperta della bellezza che ci circonda di “Liberty City”, la riaffermazione fiera e indomita della propria libertà creativa di “Mai più”, per Amedeo Preziosi è arrivato il momento di mostrarci tinte più delicate ed emotive con “Un attimo per me”, e per farlo al meglio ha voluto al suo fianco Luna!

“Un attimo per me” lo definirei… un brano nostalgico ispirato ad una storia vera. È il racconto di due persone che hanno trascorso un lungo e felice periodo della propria vita ormai è giunto al termine. Non tutto a volte va per il verso giusto… ma ciò non significa che bisogna mostrare rancore o pentirsi di quello che è stato, ma al contrario fare tesoro di qualsiasi momento che abbiamo vissuto.”

Il primo incontro, le uscite al cinema, la prima foto insieme nel centro di Milano… “Un attimo per me” racconta briciole e ricordi di una relazione ormai conclusa, ma che non sarà mai dimenticata. Un ultimo messaggio, una rassicurazione, energica ed emozionante, per una persona che una volta era nostra complice: una storia così farà per sempre parte della nostra vita, e bisogna essere grati per un dono così.

Per questo racconto a due voci Amedeo ha scelto Luna: “Avevo bisogno di una voce femminile che si adattasse alle esigenze del brano, che fosse sia delicata e soave, sia potente e aggressiva. Luna a mio parere è il connubio perfetto tra le due cose.”

Una proposta che è stata accolta subito con entusiasmo dalla giovanissima cantante e rapper: “Questa canzone mi ha fatto provare delle sensazioni che raramente ho provato ascoltando della musica, e ho accettato subito di farne parte proprio per questo motivo. Ho sempre stimato Amedeo e per me è veramente un onore portare avanti questo progetto insieme. Sono sicura che non vi deluderà ma anzi… scalderà tanti cuori!”

Torna anche la collaborazione con Matt Joe, produttore e DJ italiano noto per le sue numerose coproduzioni con DJ Matrix, che già aveva affiancato Amedeo per “Mai più”.

“Il brano nasce dall’intenzione di creare qualcosa diverso da quello sentito fino ad ora da Amedeo, e questa volta anche di più “radiofonico”. Il risultato, a mio parere, è un crescendo di emozioni che ti rapisce e si evolve dalla quiete della prima strofa, fino a esplodere in un finale energico.”

Una nuova piccola perla che mostra la crescente credibilità di Amedeo Preziosi musicista, un singolo che germoglia direttamente dalla sua profonda passione per la musica. Passione che gli permette di mostrare ogni volta un nuovo lato di sé, perché la creatività di Amedeo, che ben conosciamo dagli anni da creator su YouTube, ha trovato nella musica un nuovo universo eclettico da esplorare!

AMEDEO PREZIOSI

Milanese, classe 1996, appassionato di tecnologia e videomaking, Amedeo Preziosi pubblica giovanissimo il suo primo video su Youtube. Grazie ai suoi video parodistici che strappano sempre una risata, in soli due anni è diventato uno degli youtuber più amati ed importanti d’Italia con 2,4 milioni di iscritti al proprio canale. I suoi video sono stati visualizzati quasi 700 milioni di volte.

Ma la sua vera grande passione è la musica… Il ragazzo dal microfono tatuato sul petto nel 2016 pubblica il suo primo singolo «Delirio» prod. DJ Matrix, che raggiunge più di 8,9 milioni di views e oltre 2 milioni di streaming su Spotify.

Il secondo singolo, «Scusate per il disagio», esce l’anno successivo insieme ad altri due youtuber di grande popolarità: Riccardo Dose e Awed, realizzando 32 mln di views, oltre 8 milioni di straming e diventando Disco D’Oro. Nel 2018 sempre con Dose ed Awed esce «Ho anche dei difetti» che si conferma un successo sia su Youtube con 5,6 milioni di views che su Spotify con oltre 4 milioni di streaming.

Il 2019 è un anno molto importante per Amedeo: il 22 febbraio esce il suo nuovo singolo “Anche se non trappo” (3,2 milioni di views e 2,4 milioni di streaming) scritto insieme a Gabry Ponte e DJ Matrix, diventato tormentone della nightlife italiana e che consolida Amedeo come performer musicale nel panorama della musica club della nostra penisola.

A luglio del 2019 esce per Sony il terzo atteso singolo insieme a Riccardo Dose e Awed: “Che disastro” (3,4 milioni di views e 4,4 milioni di streaming).

2020: un anno di musica! Prima con “Range Rover” che, nonostante le enormi difficoltà dovute al momento particolare che abbiamo vissuto, riesce a superare i 3 milioni ascolti su Spotify! A giugno Amedeo è uno dei protagonisti di “Faccio la brava”, il singolo di DJ Matrix che lo vede cantare al fianco di Cristina D’Avena, mentre il 10 luglio ha pubblicato un vero e proprio “inno della riscoperta della bellezza del nostro paese” “Liberty City” accompagnato da un video emozionante (che ha superato 1.600.000 visualizzazioni), seguito da “Mai più” (settembre 2020, oltre 600.000 streaming), un brano “aggressivo” in cui Amedeo afferma con decisione la sua voglia di essere solo sé stesso e di seguire solo i propri sogni.

LUNA

Luna, classe 2002, è una rapper e cantante conosciuta al grande pubblico per la partecipazione a X Factor 2018 all’interno del team di Manuel Agnelli, che le è valso il 3° posto e il Disco di Platino per “Los Angeles”.

La rivediamo a X Factor l’anno seguente, come conduttrice del Daily, mentre la ritroviamo nelle più seguite playlist con “Donna domani” (in collaborazione con Chadia Rodriguez) prodotto da Big Fish che di Luna – e di Chadia – è anche manager in Yalla Movement con Jake La Furia. A “Donna domani” seguono “Asia” e “Ansia 2000” con Enzo Dong.

Il 2020 per Luna è l’anno di due progetti ufficiali importantissimi: il suo primo libro “Forte come un sogno”, pubblicato da Mondadori il 16 giugno, e il suo primo EP “2002”, pubblicato da Sony Music il 24 luglio.