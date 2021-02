Bruno Martini il nuovo singolo “Wake Up With You”

Share Facebook

Twitter

Il DJ e producer brasiliano BRUNO MARTINI, la cantante britannica BECKY HILL ed il duo olandese MAGNIFICENCE insieme nel nuovo singolo “WAKE UP WITH YOU”, in tutte le radio da venerdì 05/02.

A proposito della collaborazione BRUNO MARTINI ha dichiarato: “sono molto orgoglioso di questa canzone. I MAGNIFICENCE sono dei DJ rinomati e hanno un sound rivoluzionario. Siamo diventati amici e abbiamo deciso di lavorare insieme. Abbiamo poi coinvolto BECKY HILL, ha voce fantastica e adoro la sua musica. Sono molto contento del risultato finale”.

Per quanto riguarda il videoclip, come spiegato da BRUNO MARTINI: “ognuno di noi ha filmato la propria parte in diversi paesi del mondo: BECKY in Inghilterra, MAGNIFICENCE in Olanda ed io in Brasile. Il mio amico regista Seven Zee ha unito le nostre parti ed è riuscito a raccontare una bella storia. Sono felice di essere riuscito a realizzare un bel video, nonostante il periodo difficile in tutto il mondo”.

Originario di San Paolo, BRUNO MARTINI è un DJ certificato Doppio Platino in Italia. Ha raggiunto 1 miliardo di ascolti Spotify, 5.5 milioni di ascoltatori Spotify mensili ed oltre 500 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il suo singolo di debutto “Hear Me Now” con Alok ha totalizzato oltre 500 milioni di stream, superando ogni record precedentemente raggiunto da altri artisti brasiliani. I successivi “Never Let Me Go”, “Living On The Outside”, “Sun Goes Down” e “Road” hanno registrato rapidamente milioni di stream in tutto il mondo.

Come producer, BRUNO MARTINI vanta i remix per importanti artisti, quali LADY GAGA (“911”) e BECKY HILL (“Space”), TOPIC & A7S (“Breaking Me”), ZEDD (“The Middle”), JASON DERULO (“Take You Dancing”).

A rafforzare il suo status non solo di produttore ma anche di intrattenitore e performer, l’esibizione sui palchi dei più importanti festival musicali, quali Tomorrowland, Mysteryland, Creamfields, Parookaville, EDC.