Sfera Ebbasta nel singolo di Steve Aoki “Mambo”

Share Facebook

Twitter

Sfera Ebbasta ospite d’eccezione nella nuova hit mondiale del dj e producer due volte candidato ai Grammy Steve Aoki, MAMBO, disponibile da oggi – 1 febbraio – su tutte le piattaforme digitali per l’etichetta latin Dim Mak En Fuego di Aoki.

Per lanciare MAMBO, Steve Aoki ha riunito i migliori hitmaker provenienti da tutto il mondo: oltre a Sfera, icone della musica mondiale come il dj e producer franco-mauriziano Willy William, la superstar Sean Paul, il rapper dominicano El Alfa e il duo di produttori texani Play-N- Skillz. Il risultato è un melting pot di sonorità latin dance in tre lingue, con Sfera a portare valore aggiunto con le sue barre in italiano (una scelta precisa e non casuale), in una hit pensata per il mondo.

Così Steve Aoki parlando del brano: “Realizzare Mambo è stato uno spasso. Come sempre, trovo che il sound latino sia il parco giochi più divertente in cui giocare! La collaborazione con Willy William, Sean Paul, El Alfa, Play-N-Skillz e Sfera Ebbasta ha davvero dato alla canzone un aspetto internazionale. In un momento in cui stanno accadendo così tante cose, una canzone come questa è perfetta per dimostrare ai fan che siamo tutti uniti”.

“MAMBO è l’ennesima dimostrazione che la musica italiana possa arrivare in tutto il mondo. Sono molto felice di far parte di questo movimento” – ha aggiunto Sfera.

Per MAMBO, Aoki ha campionato la voce del leggendario musicista jazz, cantante e attore Cab Calloway, il celebre Hi-De-Ho Man, e ha dato ulteriore prova della sua capacità di riunire i migliori talenti di quattro angoli del mondo, mescolando in modo magistrale differenti culture: la mitica American Coast, le isole tropicali dei Caraibi, l’afrobeat e il rap europeo.

Il video di MAMBO è diretto da Helen Ratner, motion artist con base a Brooklyn che ha già lavorato con artisti del calibro di Kanye West e FKA Twigs. Ratner ha messo il suo talento al servizio della hit, fondendo colori strabilianti e una grafica all’avanguardia, per meglio mettere in luce le diverse culture rappresentate da Steve Aoki, Willy William, Sean Paul, El Alfa, Play-N-Skillz e Sfera Ebbasta. Dalle radici nippo-americane di Aoki al sapore dominicano di El Alfa, il video incarna il vero spirito di MAMBO, che celebra attraverso la musica la diversità come valore aggiunto.

Ma non è tutto: il mese di febbraio si apre con un’altra ottima notizia per Sfera e il suo FAMOSO, l’album dei record uscito worldwide per Island Records e già doppio disco di platino. Con i nuovi Fimi Awards, anche TIK TOK feat. Marracash e Gué Pequeno ha conquistato la certificazione Disco di Platino, aggiungendosi alla già nutrita collezione di successi delle scorse settimane – in soli due mesi Sfera è stato per sei volte al numero 1 della classifica settimanale Fimi/GfK degli album più venduti e ha ricevuto nove dischi d’oro e tre dischi di platino (per Baby, Bottiglie Privè e ora Tik Tok), oltre che il doppio platino per l’album.

Nella sua settimana di uscita FAMOSO è stato il quarto album più ascoltato del mondo su Spotify, stazionando per tre settimane nella TOP 50, classifica esclusiva e riservata ai big della musica internazionale. Il video di Baby con J Balvin è stato in tendenza in 14 paesi su Youtube oltre ad essere entrato stabilmente in classifiche nazionali straniere. Questi dati, e non da ultimo la collaborazione con Steve Aoki in MAMBO, danno un chiaro segnale di come Sfera stia spostando sempre più in alto le possibilità della musica in italiano nel mondo.