“Coco”, il nuovo singolo del rapper 24kGoldn ft DaBaby

Prima di conquistare il mondo con “Mood”, 24kGoldn ha fatto irruzione nella scena musicale mondiale nel 2019 con il suo singolo di debutto, “Valentino” certificato PLATINO con mezzo miliardo di stream. Il rapper americano 24kGoldn ha chiuso il 2019 con l’uscita del suo EP, “Dropped Outta College”, che è rimasto alla #1 della Billboard Heatseekers Chart per diverse settimane, ed è stato prodotto da D.A. Doman. Al suo interno anche il singolo “City Of Angels” che anch’esso ad oggi conta mezzo miliardo di stream. 24kGoldn sta lavorando al suo album di debutto, “El Dorado”, la cui uscita è prevista per quest’anno.

“Coco” segue l’incredibile successo della hit planetaria da 1 MILIARDO di stream “Mood” feat. Iann Dior, che è rimasta stabile alla #1 della Hot100 di Billboard per 5 settimane, ha ottenuto la certificazione PLATINO (FIMI/Gfk), ha raggiunto la Top5 dell’airplay radiofonico in Italia e la #1 della classifica global di Spotify.