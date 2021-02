Lilhuddy il suo primo singolo 21st Century Vampire

LILHUDDY (aka Chase Hudson) nonostante la giovane età, classe 2002, vanta una forte personalità senza avere paura di mostrarsi per come è realmente, tanto da affermare: “Va bene essere diversi. Questo è il messaggio che voglio trasmettere. Ho sempre voluto essere completamente me stesso e la musica è il mio modo per esserlo.”

Fresco di firma con Interscope (label del 2020 per Billboard USA), LILHUDDY lancia il suo primo singolo 21st CENTURY VAMPIRE che sarà disponibile per la rotazione musicale da venerdì 5 febbraio.