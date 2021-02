“Loco Loco” il nuovo brano di Pablo America

Share Facebook

È uscito oggi, per Maciste Dischi/Virgin Records Italia/Universal Music Italia, “LOCO LOCO”, nuovo brano di PABLO AMERICA, disponibile in streaming e in digitale al link https://vir.lnk.to/locoloco

Insieme ad “ASCOLTAVO I NIRVANA” (https://vir.lnk.to/ascoltavoinirvana), il singolo dà vita a un’esperienza musicale che rappresenta il mondo artistico di Pablo America: con il suo talento, il cantautore, musicista e produttore è capace di rappresentare due esperienze sonore tanto diverse quanto complementari.

A proposito di “LOCO LOCO”, Pablo America dichiara: “Un amico, dopo esser stato in un McDonald’s in Bolivia, mi ha raccontato che dentro, a una certa, tutti ballavano e twerkavano, ho provato ad immaginarmi la scena e a farne la colonna sonora.”

I brani arrivano dopo un’ottima accoglienza da parte della critica per i due singoli di debutto del nuovo progetto del roster Maciste Dischi, “Noi non siamo il punk” e “Grabowski”, che hanno svelato le due anime musicali che si nascondono dietro il nome di Pablo America.

Pablo America è un cantautore, produttore e Uber driver. Nato a Torino negli anni 90, vive da anni in campagna, nelle Marche. Canta e produce le sue canzoni con una chitarra, una tastiera e un computer. Prima di dedicarsi unicamente alla musica, fino a marzo di quest’anno, Pablo ha lavorato come Uber driver collezionando tra Roma e Milano oltre tremila corse che sono state come lui stesso ammette: “forse, la migliore ispirazione per le mie canzoni”. Il suo è un pop realista che stringe però a denti stretti una sensibilità gigante dai risvolti psichedelici, alimentata da un’abissale urgenza di coralità. Pablo America si presenta quindi con due identità ben distinte, ma che convivono nello stesso artista e verranno sviluppate parallelamente.