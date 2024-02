Norah Jones “Starting at the wall”

Share

Norah Jones ha condiviso il secondo singolo Staring At The Wall insieme a un videoclip diretto da Jones e Kyle Paas e contenente filmati in studio e testi scritti a mano di Norah. È la seconda traccia ad essere pubblicata tratta dal nono album in studio della nove volte vincitrice dei GRAMMY, Visions, in uscita l’8 marzo su Blue Note Records. Frutto della collaborazione con il produttore e polistrumentista Leon Michels, l’album è stato presentato il mese scorso con il singolo Running.“Questo è uno dei miei brani preferiti”, dice Jones di “Staring at the Wall”, scritto da Jones e Michels, e presenta Norah alla voce, chitarra e pianoforte con Leon al basso, batteria e tamburello.

“È stata una specie di svolta a sinistra rispetto a tutto il resto dell’album. È la prima volta che suono la chitarra con Leon, stavamo solo cercando di inventare qualcosa di diverso. Io ho preso la chitarra e lui la batteria e tutto è decollato. A volte è così divertente suonare…e sento che in questo album ci sono stati molti di quei momenti. La chitarra aveva un suono davvero fantastico, quindi mi sentivo semplicemente bene”.

Comunicato Stampa Universal Music