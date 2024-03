“Paradaise” il nuovo singolo di Norah Jones

Share

Norah Jones, cantante, cantautrice e pianista 9 volte vincitrice del GRAMMY AWARD, ha pubblicato Visions , il suo nono album da solista in studio realizzato in collaborazione con il produttore e polistrumentista Leon Michels, nonché il video ufficiale della canzone “Paradise” diretta da Joelle Grace Taylor che celebra le montagne russe della vita. Visions è un set di 12 canzoni, vibrante e gioioso, che è lo yang rispetto all’yin di “Pick Me Up Off The Floor”, l’ultimo album di canzoni originali di Norah Jones, pubblicato all’inizio della pandemia del 2020 e che preannunciava molte delle emozioni cupe di quel periodo.

“Il motivo per cui ho intitolato l’album Visions è perché molte delle idee sono arrivate nel cuore della notte o in quel momento subito prima di dormire.” dice Jones.

“Abbiamo fatto la maggior parte delle canzoni nello stesso modo, io ero al piano o alla chitarra e Leon suonava la batteria e semplicemente improvvisavamo. Mi piace la crudezza tra me e Leon, il modo in cui suona in stile garage ma anche pieno di sentimento, perché è da lì che viene”.

“Non cercare di indovinare Norah Jones. Proprio quando pensi di aver capito bene, lei si reinventerà… “Visions” è il suo lavoro più imprevedibile fino ad ora, una fruttuosa collaborazione con il produttore Leon Michels… Jones ha riscoperto il suo fascino… La cantautrice multi-vincitrice del Grammy trova gioia nella rinascita musicale”.—MOJO



“Il suo ultimo lavoro è il più interessante degli ultimi anni: ‘Visions’, un disco garage-soul funky e delicatamente psichedelico che mette la sua voce sensuale in mezzo a chitarre sfocate, batterie fuori dal comune e tastiere vintage increspate.”—Los Angeles Times

Comunicato Stampa: Raffaella Leva