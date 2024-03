In digitale la colonna sonora di “Io Capitano”

Share

È disponibile in digitale la colonna sonora originale, a firma di ANDREA FARRI ed edita da SONY MUSIC PUBLISHING, di “IO CAPITANO” (https://fanlink.to/IoCapitano), il film di Matteo Garrone, candidato agli Oscar 2024 come Miglior film internazionale.

Dopo aver composto la colonna sonora per il cortometraggio “Le Château du Tarot” (2021 – prodotto da DIOR), Andrea Farri torna a lavorare con Matteo Garrone firmando, per la prima volta per un suo film, la colonna sonora originale di “Io Capitano”.

Vincitrice del SOUNDTRACK STARS AWARD 2023 per la composizione della MIGLIOR COLONNA SONORA tra i film della selezione ufficiale all’80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la colonna sonora di “Io Capitano”contiene anche quattro canzoni inedite cantate in lingua senegalese da Seydou Sarr e Moustapha Fall, i due protagonisti della pellicola di Garrone.

Questa la tracklist della colonna sonora di “Io Capitano”: “IO CAPITANO” feat. Seydou Sarr, “BABY” feat. Seydou Sarr e Moustapha Fall, “SAMBA TOURE – ALBALA”, “TOUKI” feat. Seydou Sarr, Moustapha Fall e Badara Seck, “LE MARABOUT”, “BAY BOYO” feat. Seydou Sarr, “DANS LE DÉSERT DES ÂMES”, “TINARIWEN – IMIDIWAREN”, “À LA POURSUITE DE LA LUNE”, “GEOFFREY ORYEMA – EXILE”, “LE GRAND VOYAGE”, “TAMIKREST – TIMTAR”, “LA MER N’A PAS D’ARBRES”, “SENEGAL” feat. Seydou Sarr e Moustapha Fall e “IO CAPITANO (Piano Solo)”.

Scritto dallo stesso Garrone con Massimo Ceccherini, Massimo Gaudioso e Andrea Tagliaferri, “Io Capitano”di Matteo Garrone è una coproduzione internazionale Italia Belgio, una produzione Archimede con Rai Cinema e Tarantula, con Pathé e Logical Content Ventures, con il supporto del Ministro della Cultura, con la partecipazione di Canal+ e Ciné+, in coproduzione con RTBF (Belgian Television), Voo-Be Tv e Proximus. Distribuito da 01 Distribution, nel film Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo, Hichem Yacoubi, Doodou Sagna, Khady Sy, Bamar Kane e Cheick Oumar Diaw.

“Io Capitano” racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou (Seydou Sarr) e Moussa (Moustapha Fall), che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

Nato a Roma nel febbraio 1982, Andrea Farri è un compositore. A 17 anni inizia a comporre e suonare per teatro e danza. Nel 2005 scrive la colonna sonora per due cortometraggi muti di Jean Vigo, “Taris” e “A propos de Nice”. A 25 anni firma la sua prima colonna sonora per il film “Un gioco da ragazze” di Matteo Rovere. Tra i suoi maestri ci sono Andrea Alberti e Richard Trythall. Nel 2015 vince il Globo d’Oro come miglior colonna sonora per il film “Latin Lover” di Cristina Comencini. Nel 2017 ottiene due nomination ai David di Donatello, per la Miglior Colonna Sonora e per la Miglior Canzone Originale, per il film “Veloce come il vento”. Nel 2019 è nominato ai Nastri d’Argento ed ai David di Donatello per la Miglior Colonna Sonora per il film “Il Primo Re”. Nel 2021 firma la colonna sonora per il cortometraggio “Le Château du Tarot” di Matteo Garrone, prodotto da DIOR. Nello stesso anno riceve la nomination ai Nastri d’Argento per la Miglior Colonna Sonora per il film “Non mi uccidere”. Nel 2022 viene nominato ai David di Donatello ed ai Nastri d’Argento per la Miglior Canzone Originale per il film “Marilyn ha gli occhi neri” con il brano “Nei tuoi occhi” interpretato da Francesca Michielin. Collabora alla scrittura dei singoli “Non mi uccidere” di Chadia Rodriguez, “Hello Darkness” di Orties, “Perdiamoci” di Chiara Civello e “Mille stelle” di Nada.

