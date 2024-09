“Il Carnevale degli insetti” in scena al Teatro Tor Bella Monaca

Share

Il Teatro Tor Bella Monaca accoglie domenica 22 settembre IL CARNEVALE DEGLI INSETTI, spettacolo di Stefano Benni con la regia di Paolo Giovannucci, anche in scena accanto a Amanda Sandrelli.

Tra satira, giochi di parole e neologismi è l’estro di Stefano Benni a indicare un nuovo punto di vista per l’umanità inquieta, un punto divergente, rivolto verso il basso, ancora un po’ più in basso del solito, eppure capace di comprendere circa il 90% di tutti gli artropodi e più del 70% di tutte le specie animali conosciute: gli insetti. Considerato il manifesto ambientalista dello scrittore e umorista bolognese, Il Carnevale degli insetti è un omaggio a blatte, farfalle, api, ragni e perfino zanzare, costretti ad alzare la zampa per l’irriverente preghiera ad una specie, la nostra, “troppo occupata da altri nobili, altissimi progetti per guardare la varietà meravigliosa che brulica ai (loro) piedi e vola sopra la (loro) testa”.

La narrazione e il canto degli epterigoti archeognati e zigentomi, degli emimetaboli plecotteri e nototteri, dei tarli mallofagi e dei pidocchi anopluri, dell’orrido ragno, della coccinella vezzosa e dell’ape industriosa che fa il miele di rosa, sono affidati alle voci divertite e pungenti di Amanda Sandrelli e Paolo Giovannucci. A loro il compito di spiegare come stanno le cose. A loro l’invito a guardare la varietà meravigliosa del disegno delle ali di una falena.

Opera tra musica e parole, il Carnevale degli insetti vive, in questa messinscena, dell’eclettismo timbrico dell’Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink.

La formazione, con i suoi musicisti provenienti da 12 diversi Paesi, laboratorio permanente tra musica e cittadinanza, non poteva che essere il campo d’incontro di questo sguardo ironico, fantasioso e intelligente sulla sorte dell’uomo, che non s’accorge che il destino della terra sta per cambiare padrone.

