Esce il nuovo album della band heavy metal Judas Priest

Share

L’attesa è finalmente finita! Da oggi, venerdì 8 marzo, è disponibile in versione fisica e digitale (https://judaspriest.lnk.to/NewAlbum-InvincibleShield-OutNow) il nuovo attesissimo album “INVINCIBLE SHIELD” (Columbia Records/ Sony Music) della band icona mondiale dell’heavy metal JUDAS PRIEST!

L’album è disponibile nei seguenti formati fisici: Standard CD con 11 brani , Deluxe CD con 14 brani, Standard CD con 11 brani e cover alternativa (esclusiva Amazon), 2LP vinile nero 180 grammi , 2LP vinile rosso 180 grammi, 2LP vinile fucsia 180 grammi (esclusiva Discoteca Laziale), 2LP vinile blu 180 grammi (esclusiva Feltrinelli), 2LP picture disc (esclusiva Sony Music Italy Store), 2LP vinile nero 180 grammi con cover alternativa (esclusiva Sony Music Italy Store).

L’album è stato anticipato da quattro brani, “Panic Attack“, “Trial By Fire“, “Crown Of Horns” e “The Serpent And The King”,che hanno accumulato già 15 milioni di streaming riscuotendo un fenomenale entusiasmo dalla loro fedele fanbase.

Questa la tracklist di “Invincible Shield”:

1. Panic Attack

2. The Serpent and the King

3. Invincible Shield

4. Devil in Disguise

5. Gates of Hell

6. Crown of Horns

7. As God is my Witness

8. Trial by Fire

9. Escape from Reality

10. Sons of Thunder

11. Giants in the Sky

12. Fight of Your Life (CD Deluxe)

13. Vicious Circle (CD Deluxe)

14. The Lodger (CD Deluxe)

La band metal più instancabile di sempre darà il via al suo tour mondiale lunedì 11 marzo da Glasgow, per poi arrivare al FORUM DI MILANO il 6 aprile. Il tour mondiale toccherà anche la OVO Wembley Arena a Londra il 21 marzo.

Negli ultimi 50 anni i Judas Priest hanno venduto oltre 50 milioni di album a livello globale e sono stati protagonisti di live nei più grandi stadi mondiali. Con l’evoluzione della loro musica e delle loro esibizioni dal vivo è nata una potente identità, un look che caratterizza il gruppo e che ha influenzato le nuove band metal.

Ogni anno la leggenda dei Judas Priest continua a crescere, nel 2022 sono stati inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame e, in occasione del loro 50° anniversario di carriera, hanno realizzato un tour mondiale tutto esaurito.

Ancora oggi i Judas Priest continuano a mantenere il titolo di una delle più grandi e migliori band britanniche del mondo.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni