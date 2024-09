Disponibile il quattordicesimo cofanetto della collezione dei Depeche Mode

Share

Sony Music Entertainment celebra i DEPECHE MODE con le ristampe in vinile 12’’ dei loro singoli divisi per album. Da oggi, 20 settembre, è disponibile il quattordicesimo cofanetto della collezione, “Spirit | The 12″ Singles”, dedicato al quattordicesimo album in studio della band “Spirit” (depechemodeboxsets.com).

È un cofanetto deluxe da collezione in edizione limitata numerata, che contiene sette dischi in vinile 12″ da 180 grammi, opere d’arte affascinanti che rielaborano le copertine degli album originali, 1 poster replica e 1 card per il download.

Comprende i facsimili personalizzati dei tre doppi 12″ singoli originali tratti da “Spirit”: “Where’s the Revolution” (originariamente pubblicato il 3 febbraio 2017, in anticipo rispetto all’album), “Going Backwards” (pubblicato il 23 giugno 2017) e “Cover Me” (pubblicato il 6 ottobre 2017).

“Spirit | The 12″ Singles” presenta, per la prima volta tra le uscite di questa collezione, un disco bonus che contiene tracce inedite: la prima stampa in vinile 12″ delle leggendarie Highline Sessions della band, registrate dal vivo a New York City il 3 agosto 2016 con cinque canzoni, incluse la cover di “Heroes” di David Bowie (celebrando il 40º anniversario dell’inno nel 2017) e due esecuzioni inedite di brani tratti da “Spirit”: “So Much Love” e “Poison Heart”.

I Depeche Mode hanno registrato il loro album “Spirit” tra aprile e agosto 2016 presso i Sound Design di Santa Barbara, California, e i Jungle City di New York, lavorando per la prima volta con il produttore James Ford. Pubblicato tramite Columbia/Mute il 17 marzo 2017, “Spirit” è stato l’ultimo album in studio dei Depeche Mode a vedere la partecipazione del membro fondatore e tastierista Andy Fletcher, prima della sua scomparsa il 26 maggio 2022.

“Spirit” ha spinto i Depeche Mode verso direzioni inaspettate, con dei testi che affrontano direttamente le questioni sociali globali e musiche emozionanti. Ha ampliato la visione estetica e il repertorio musicale dei Depeche Mode, continuando la tradizione di pubblicare singoli monumentali in formato 12″ per integrare e completare i loro album.

Fin dai loro primi giorni come band, i Depeche Mode hanno esaltato il formato vinile 12″, abbracciando il suo fascino unico e il suo potenziale innovativo. Il 12″ ha permesso alla band di esplorare nuove possibilità sonore, mentre la bellezza tangibile del packaging fisico gli ha offerto lo spazio per sviluppare una sofisticata estetica di design. I Depeche Mode hanno utilizzato la loro discografia di singoli per offrire ai fan l’opportunità di godere di remix fuori dagli schemi, B-side rare, esibizioni dal vivo eccezionali e altre esclusive.

Depeche Mode – Spirit | The 12″ Singles

Disc One and Disc Two – Where’s The Revolution (12BONG 47)

A Where’s the Revolution (Autolux Remix)

A Where’s the Revolution (Pearson Sound Remix)

B Where’s the Revolution (Algiers Click Farm Remix)

B Where’s the Revolution (Simian Mobile Disco Remix)

B Where’s the Revolution (Pearson Sound Beatless Remix)

C Where’s the Revolution (Simian Mobile Disco Dub)

C Where’s the Revolution (Terence Fixmer Spatial Mix)

D Where’s the Revolution (Patrice Bäumel Remix)

D Where’s the Revolution (Ewan Pearson Kompromat Dub)

Disc Three and Disc Four – Going Backwards (12BONG 48)

A Going Backwards (Chris Liebing Mix)

B Going Backwards (Solomun Club Remix)

B Going Backwards (The Belleville Three Deep Bass Dub)

C Going Backwards (Chris Liebing Burn Slow Mix)

C Going Backwards (Point Point Remix)

D You Move (Latroit Remix)

D Poison Heart (Soulsavers Re-Work)

Disc Five and Disc Six – Cover Me (12BONG 49)

A Cover Me (Ellen Allien U.F.O. RMX)

A Cover Me (I Hate Models Cold Lights Remix)

B Cover Me (Nicole Moudaber Remix)

B So Much Love (Kalli Remix)

C Cover Me (Erol Alkan White Light Rework)

C Cover Me (Texas Gentlemen Remix)

D Cover Me (Warpaint Steez Remix)

D Cover Me (Josh T. Pearson Choose Hellth Remix)

Disc Seven – The Highline Sessions (12BONG 50)

A Going Backwards (Highline Sessions Version)

A So Much Love (Highline Sessions Version) – inedita

A Poison Heart (Highline Sessions Version) – inedita

B The Worst Crime (Highline Sessions Version)

B Heroes (Highline Sessions Version)

Gli altri cofanetti della serie The 12″ Singles:

Speak & Spell | The Singles (agosto 2018)

A Broken Frame | The Singles (agosto 2018)

Construction Time Again | The 12″ Singles (dicembre 2018)

Some Great Reward | The 12″ Singles (dicembre 2018)

Black Celebration | The 12″ Singles (maggio 2019)

Music For The Masses | The 12″ Singles (maggio 2019)

Violator | The 12″ Singles (luglio 2020)

Songs Of Faith And Devotion | The 12″ Singles (ottobre 2020)

Ultra | The 12″ Singles (settembre 2021)

Exciter | The 12″ Singles (giugno 2022)

Playing The Angel | The 12″ Singles (novembre 2022).

Sounds Of The Universe | The 12″ Singles (agosto 2023)

Delta Machine | The 12″ Singles (settembre 2023).

Ogni cofanetto della serie contiene i singoli dell’album di riferimento stampati su vinile 12″ di qualità audiophile. L’artwork per l’esterno di ciascuno dei cofanetti si ispira all’iconografia delle pubblicazioni originali, mentre le custodie dei vinili presentano l’artwork originale dei dischi.

