Il nuovo disco di Ornella Vanoni, “Unica” sul podio

Il nuovo disco di inediti di Ornella Vanoni, “UNICA”, uscito con BMG il 29 gennaio scorso, entra ai vertici della classifica TOP OF THE MUSIC FIMI/GfK ITALIA di questa settimana e si colloca al secondo posto fra i vinili e al terzo fra gli album, sebbene non sia stato pubblicato in streaming ma solo in formato fisico, come CD deluxe e Vinile, e in digital download, acquistabile negli store digitali (https://bmgitaly.lnk.to/Unica_OrnellaVanoni).

La tracklist – 11 tracce composte da autori del calibro di Carmen Consoli, Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani, Renato Zero, Fabio Ilacqua, Pacifico – si apre con A passo lieve, uno strumentale di Mauro Pagani, anche produttore dell’album, seguito da Specialmente Quando Ridi, Arcobaleno, Isole Viaggianti, Carezza d’autunno (con Carmen Consoli), Nuda sull’erba (con Virginia Raffaele), La mia parte (con Fabio Ilacqua, anche autore di 5 canzoni e arrangiatore dell’intero album), Inizio, Un sorriso dentro al pianto e Ornella si nasce.

Nella prima tiratura del CD, che è solo in formato deluxe, è presente la bonus-track vocale Un Tè allo Specchio, ironico divertissement nuovamente con Virginia Raffaele.

Anche il primo singolo in programmazione radiofonica, Un sorriso dentro al pianto, composto da Francesco Gabbani e cofirmato da Ornella e Pacifico, questa settimana scala ben 10 posizioni nella classifica Earone e si assesta in Top 40 generale e in Top20 dei brani Italiani più trasmessi.

Intanto Ornella si prepara a una speciale presentazione di UNICA in diretta streaming sul canale Feltrinelli Live, per coloro che hanno acquistato l’album nelle librerie Feltrinelli e negli store online Feltrinelli.com e IBS.it.: l’appuntamento, un incontro-intervista moderato dallo scrittore Paolo Stella, è mercoledì 10 febbraio alle 18:30.