Rocco Hunt è pronto a iniziare il 2021 in grande stile

Reduce da un successo immenso, che lo ha visto dominare le classifiche e conquistare dischi di platino a una velocità incredibile tra Italia e Spagna, Rocco è pronto a iniziare il 2021 in grande stile. Fuori venerdì 19 febbraio “CHE ME CHIAMME A FA?” (Sony Music Italy), il nuovo singolo di Rocco Hunt feat. Geolier, da oggi disponibile in pre-save al link https://bit.ly/3pR1kGb, e da domani anche in pre-order e pre-add.

“Il brano racconta una storia d’amore in chiave urbana – commenta il rapper – la gelosia che genera attrazione e desiderio, una profonda dichiarazione d’amore in versi in lingua napoletana.”

Quello passato è stato un anno che ha confermato la grande forza di Rocco Hunt, presentandolo anche a un pubblico internazionale che lo ha accolto a braccia aperte, regalandogli grandi traguardi e tante emozioni. “A un Passo dalla Luna” feat. Ana Mena, ha collezionato ben quattro dischi di platino, occupando la prima posizione della Top Singoli Fimi per 9 settimane! Anche nella sua versione spagnola, “A un paso de la luna” ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui due dischi d’oro in Svizzera, la certificazione triplo platino in Spagna e, di recente, è stata dichiarata anche brano più passato dalle radio spagnole!

Inoltre, oggi, “Ti volevo dedicare” feat. J-Ax & Boomdabash conquista il quarto disco di platino!

Rocco Hunt, classe 1994, è una giovane e affermata voce del rap italiano, con uno stile che affonda saldamente le radici nel tessuto sociale e urbano da cui proviene. La musica è diventata ben presto lo strumento più efficace per provare a realizzare i sogni e le speranze di un bambino di periferia. Si fa notare fin da subito grazie alla capacità di fondere saggezza popolare e argomenti di attualità, cultura di strada e importanti riferimenti culturali. Il tutto con una grandissima proprietà di linguaggio, sia che scriva rime in dialetto sia in italiano. Impegnato fin dagli inizi della sua carriera in attività sociali, si è anche dedicato all’attività attoriale. Vincitore di Sanremo Giovani 2014 con “Nu juorno buono”, l’artista ha all’attivo 4 album: “Poeta urbano” (2013), “A verità” (2014), “SignorHunt“ (2015) e “Libertà” (2019) che, ad un anno dalla release, non ha mai lasciato la Top30 della Classifica FIMI, ha superato i 400 mila stream e ha collezionato numerose certificazioni. “Ti volevo dedicare” feat. J-Ax & Boomdabash è stato certificato quattro volte platino, mentre “Buonanotte Amò”, “Stu core t’apparten”, “Nisciun’” feat. Geolier e “Ngopp’ a Luna” feat. Nicola Siciliano sono stati certificati oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Rocco ha, inoltre, confermato di essere un autore di inestimabile talento, firmando i tormentoni diamante e multiplatino degli ultimi anni. Nel 2020 pubblica “Sultant’a Mia” e la hit estiva “A un Passo dalla Luna” feat. Ana Mena, anche in versione spagnola, collezionando un successo dopo l’altro in Italia e in Spagna.