Mecna con il nuovo singolo “Soli”

Dopo il successo di TUTTO OK che ha raggiunto la top 15 dei brani italiani più suonati dalle radio e per oltre 3 mesi e mezzo nella parte alta della classifica, e dell’album “MENTRE NESSUNO GUARDA” che ha esordito al secondo posto della classifica FIMI/GFK, uscirà giovedì “SOLI”, il nuovo singolo di MECNA in collaborazione con GHEMON e GINEVRA. Radiodate venerdì 12 febbraio ma suonabile subito.

È in continua evoluzione il percorso di MECNA, artista prolifico e poliedrico che, identificato tra le penne più raffinate del rap d’autore italiano, rivela attraverso “SOLI” dimensioni inesplorate e dimostra ancora una volta la grande versatilità che lo porta costantemente ad interfacciarsi con nuovi territori musicali.

In “SOLI” MECNA decide di coinvolgere GHEMON, tra i più apprezzati artisti della scena soul e hip hop italiana e GINEVRA, astro nascente del cantautorato, voci che spiccano nel panorama musicale nazionale per la capacità di raccontare con profondità e trasparenza i propri mondi interiori. La traccia affronta la tematica della solitudine, posta sotto alla lente dei tre diversi sguardi degli artisti.

MECNA, GHEMON e GINEVRA rivelano -ciascuno attraverso il proprio linguaggio e attraverso la propria intensità- il rapporto che hanno con lo “stare soli”: le paure, l’inquietudine ma anche le risorse legate a questo stato, la consapevolezza del lavoro che ci porta a costruire e coltivare il rapporto con noi stessi, da soli, per potersi aprire al mondo. La produzione è curata da Zef.

“Sono sempre contento quando riesco a fondere mondi diversi in una canzone. Con Ghemon non è la prima volta ma è comunque una novità perchè negli anni abbiamo entrambi sperimentato nuove sonorità. Ginevra mi rimanda a tanta musica che ascolto giornalmente è una delle poche in Italia che riesce a tradurla in maniera credibile.” (Mecna)

“Amo i contrasti nella musica, perché portano a risultati sorprendenti: forte e delicato, aspro e dolce, luminoso ma malinconico. Così è questo pezzo e così è questa collaborazione, un gioco di sovrapposizioni. Tre anime musicali diverse che funzionano perfettamente insieme insieme.” (Ghemon)

“Quando ho saputo di questa collaborazione mi sono subito entusiasmata. Mecna e Ghemon mi hanno accolta e fatta sentire a casa dando spazio alla mia voce e alle mie idee. Il confronto con loro, e le loro esperienze, mi ha fatto crescere nelle poche ore trascorse in studio. Porterò “SOLI” con me lungo il percorso e sarò sempre grata a questi due grandi artisti per la fiducia che mi hanno dato.” (Ginevra)

MECNA, classe 1987, è una delle voci più importanti della scena rap italiana, capace di raccontarsi in modo intimo e personale attraverso produzioni raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che unite alla liriche autobiografiche ma mai autoreferenziali creano uno stile inedito e inconfondibile. MECNA è stato la rivelazione della stagione 2012/2013, con il suo album d’esordio “Disco Inverno” (Macro Beats/Audioglobe) che ha conquistato subito i media specializzati, il pubblico Hip Hop e tutta la scena indipendente italiana. Nel gennaio 2015 esce il suo secondo album “Laska” (Macro Beats/Universal Music) che consacra definitivamente il rapper e debutta alla posizione numero 8 della classifica FIMI a cui segue, a gennaio 2017, la pubblicazione di “Lungomare Paranoia” (Macro Beats/A1 Entertainment). A giugno 2018 esce “Blue Karaoke”, lavoro che segna l’ingresso dell’artista nel roster di Virgin Records.

Nel 2019 pubblica “Neverland”, il quinto album in studio per Virgin Records realizzato in collaborazione con Sick Luke, lavoro che ottiene un grande successo di pubblico e critica e a cui segue un tour che registra numerose date sold out.

A ottobre del 2020 pubblica “Mentre Nessuno Guarda”, l’ultimo fortunato album del rapper pubblicato per Virgin Record