Tik Tok RMX il singolo di Sfera Ebbasta

Sfera spinge sull’acceleratore e questa volta lo fa arruolando due astri splendenti della scena rap italiana, Paky e Geolier, per aggiungere nuove barre e sfumature alla hit feat. Marracash e Guè Pequeno. Il brano che da mesi sta spopolando in streaming e sulle piattaforme social è uno dei tre singoli già disco di platino contenuti in FAMOSO.

