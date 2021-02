“Medicine At Midnight” al primo posto della classifica

Share Facebook

Twitter

Il nuovo album dei FOO FIGHTERS “Medicine at Midnight” (Roswell Records/RCA Records/Sony Music), entra direttamente al #1 della classifica della settimana Top of the Music “Vinili” e al #2 della Top of the Music “Album” (dati diffusi oggi da FIMI/GfK Italia).

“Medicine at Midnight” è disponibile in versione CD, vinile e digitale (http://foofighters.co/MAM)!

L’album è stato accolto immediatamente con critiche entusiaste: tra le più appassionate quella del Wall Street Journal, che l’ha definito «uno dei migliori album dei Foo Fighters di questo secolo». L’attesa era cresciuta in modo esponenziale con la pubblicazione di ogni nuova traccia: “Medicine At Midnight” è stato anticipato dal primo singolo estratto “Shame Shame”, presentato al Saturday Night Live, dal brano “No Son of Mine”, che termina con l’epica dichiarazione “final f * ck you to 2020”, e dal singolo attualmente in rotazione radiofonica “Waiting on a War”.

In occasione della pubblicazione dell’album “Medicine At Midnight”, Virgin Radio, Mondadori Store e Sony Music Italy lanciano un concorso speciale, valido fino al 2 aprile, che mette in palio un esclusivo basso autografato da Nate Mendel e imperdibili memorabilia dei Foo Fighters. Con l’acquisto di una copia del nuovo disco, in versione CD o vinile, nei Mondadori Store aderenti e sul sito www.mondadoristore.it gli acquirenti riceveranno un codice segreto che potranno inserire sulla pagina dedicata al concorso su virginradio.it partecipando così all’estrazione finale per aggiudicarsi un NATE MENDEL P BASS® autografato dal bassista del gruppo e straordinari memorabilia dei Foo Fighters: bacchette utilizzate da Taylor Hawkins, plettri brandizzati e una pelle tom autografato dai membri della band. Per maggiori informazioni: https://www.virginradio.it/news/rock-news/1279105/foo-fighters-scopri-come-vincere-un-basso-autografato-da-nate-mendel-ed-i-memorabilia-della-band.html

Per celebrare l’uscita di “Medicine at Midnight”, i Foo Fighters stanno pubblicando una serie radiofonica su Apple Music Hits divisa in sei parti: “Medicine at Midnight Radio”. Ogni membro della band conduce un episodio della durata di un’ora in cui parla delle proprie ispirazioni personali e riflette sul processo creativo legato all’album. I fan si possono sintonizzare ogni giorno a partire da lunedì 8 febbraio (dalle ore 16:00 PST / ore 01:00 di martedì), su Apple Music Hits (apple.co/FFRadio) e sul nuovo canale SiriusXM della band, “Foo Fighters Radio” (canale 105). Dave Grohl si è anche unito a Zane Lowe nel suo programma quotidiano “Apple Music 1” per parlare dell’album. Ascolta la loro conversazione QUI.

“Medicine At Midnight” è stato prodotto da Greg Kurstin e dai Foo Fighters, registrato da Darrell Thorp e mixato da Mark “Spike” Stent.

Tracklist di “Medicine At Midnight”

Making a Fire

Shame Shame

Cloudspotter

Waiting on a War

Medicine at Midnight

No Son of Mine

Holding Poison

Chasing Birds

Love Dies Young

I Foo Fighters sono Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee.

I Foo Fighters si esibiranno in Italia il 12 giugno 2021 agli I-Days a Milano (per info: www.livenation.it/).