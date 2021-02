Riccardo Muti sul podio del Teatro Regio

L’opera Così fan tutte è offerta in streaming gratuito mentre il Concerto straordinario è in vendita a € 3.

Presentati ieri mattina in una conferenza stampa i due imperdibili appuntamenti in streaming di marzo con il Maestro Riccardo Muti: giovedì 11 alle ore 20 con Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart e giovedì 18 sempre alle ore 20 con un Concerto straordinario dal programma interamente dedicato a Giuseppe Verdi.