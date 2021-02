Mondo Marcio pubblica “My beautiful bloody break up”

Share Facebook

Oggi, lunedì 15 febbraio, segna il ritorno dell’apripista del genere urban in Italia MONDO MARCIO con la pubblicazione dell’EP MY BEAUTIFUL BLOODY BREAK UP, un progetto a sé stante con cui il rapper ende omaggio a una storia che ha vissuto in prima persona e che, seppur travagliata, merita di essere ricordata e celebrata.

Quelle che compongono l’ep sono 7 tracce che emozionano, cantate in maniera diretta, senza mezzi termini, in perfetto stile MONDO MARCIO, che sono sì autobiografiche ma che, trattando temi universali, permettono all’ascoltatore di immedesimarsi completamente.

La musica torna a essere terapia e risponde all’urgenza del rapper di raccontare e raccontarsi, ancora una volta mettendosi a nudo e trovando nelle sue strofe l’occasione per celebrare la vita e i sentimenti che appartengono alla realtà, non quelli nati frugando tra le icone dei social network.

MY BEAUTIFUL BLOODY BREAK UP è un concept EP basato su una delle esperienze umane più forti nel campo dei sentimenti: essere in grado di lasciare andare la persona amata. Le tracce grondano amore, passione, malinconia e, soprattutto, sangue.

L’amore è fiamma che fa male e che lascia un senso tangibile di vuoto – “nel letto c’è il ghiaccio”, come dice nel brano “Nel posto più freddo”. Un amore che è “ladro” come afferma in “Sigarette” da cui nessuno esce vincitore, se non nella lezione di vita che ci insegna: imparare ad amare.

Una visione Shakespeariana, insomma, che considera questo sentimento una parte non perfetta e peritura della condizione umana e che quindi, proprio per questo, vede le esperienze uniche, fragili e preziose al tempo stesso.

“Potrà suonare strano ma anche nella perdita, MBBB è una celebrazione dell’amore in tutte le sue forme, senza mezzi termini e senza canzoni facili. C’è tanta anima dentro, abbastanza per due vite. Non vedo l’ora di condividere con voi il mio viaggio all’interno di un cuore spezzato.”. Mondo Marcio