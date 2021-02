“Angel Wings” il nuovo singolo di Matthew Lee

Share Facebook

In radio “ANGEL WINGS” (Decca Records), il nuovo singolo di Matthew Lee tratto dal suo ultimo album Rock’n’Love che vanta la produzione artistica di Brando (Go Wild Music).

Matthew Lee è uno straordinario performer, un artista unico: pianista e cantante, un vero fenomeno degli 88 tasti. Innamorato del rock’n’roll, nella sua pur giovane carriera vanta oltre 1200 concerti in tutto il mondo, dal Cincinnati Blues Festival – dove si esibisce insieme a grandi artisti del blues americano – al Lionel Hampton Jazz Club – tempio storico del jazz parigino che ha ospitato artisti del calibro di B.B. King, Lionel Hampton, Little Richard – fino a importanti festival blues in Inghilterra, che gli fanno guadagnare dalla stampa l’appellativo di “the genius of rock’n’roll”.

“In Angel Wings c’è tutta la mia passione per la musica Soul e per artisti come Ray Charles e Marvin Gaye” afferma lo showman “Un arrangiamento in puro stile Motown per una canzone che parla di amore vero”