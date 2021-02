Share Facebook

Dopo l’incredibile successo ottenuto nel 2020, il DJ e producer tedesco TOPIC in radio con il nuovo singolo “YOUR LOVE (9PM)”, in collaborazione ancora una volta con il cantante svedese A7S a cui si aggiunge il tocco del leggendario DJ tedesco ATB.

“YOUR LOVE (9PM)” in meno di un mese ha totalizzato oltre 15 milioni di ascolti ed ogni giorno continua ad accumulare stream!

TOPIC ha conquistato il mondo con il singolo “BREAKING ME” in collaborazione con A7S, un successo virale in tutto il mondo (oltre 1 miliardo di stream) che ha portato il DJ ai vertici delle principali classifiche – tra cui la Top 5 UK Official Singles Chart e la Billboard Hot 100, nonché la vetta di Shazam e dell’airplay radiofonico (in rotazione persino su BBC Radio 1, scelto come “Tune Of The Week”).

In Italia è stato il 2° brano più programmato dalle radio nel 2020 (nonchè il singolo che per primo ha spodestato il tormentone italiano che da 8 settimane consecutive dominava incontrastato l’airplay) e ha ottenuto la certificazione di Doppio disco di Platino.

Dopo “BREAKING ME”, TOPIC e A7S hanno rinnovato il sodalizio con il secondo singolo “WHY DO YOU LIE TO ME”, con la partecipazione speciale dell’artista nominato ai Grammy LIL BABY, ovvero uno dei massimi esponenti della scena urban americana.

“WHY DO YOU LIE TO ME” ha totalizzato oltre 40 milioni di stream su Spotify ed oltre 2.2 milioni di visualizzazioni su YouTube ed è ancora tra i brani più programmati dalle radio (Top 20)!

TOPIC è diventato uno degli esponenti più interessanti della scena dance di quest’anno. Il suo genere, definito “melancholic dance music”, abbina testi emozionanti e nostalgici ad un sound positivo ed energico.

Ad oggi TOPIC conta oltre 21 milioni di ascoltatori mensili su Spotify ed è entrato anche nella Top 100 degli artisti più ascoltati al mondo.