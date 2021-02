I nuovi appuntamenti di #SweetHomeMusic

Il gruppo dei Gospel Book Revisited (spesso abbreviato in #GBR sui social) è una delle principali rivelazioni degli ultimi anni, tanto da essersi meritato sul campo il passaggio nella sezione “big” del panorama musicale nazionale di American Music. Questa esibizione dallo studio di registrazione Imagina Production di Torino sarà caratterizzata da un sound elettro-acustico che metterà in grande risalto la tecnica musicale dei 5 artisti che compongono la band torinese.

Sarà compito dei Gospel Book Revisited, giovane gruppo di nu blues, quello di trasmettervi tutta l’energia e la creatività che li contraddistingue, raccontando le loro storie, assieme all’attore Alberto Barbi, intrise di sonorità che spaziano dal folk al rock, senza dimenticare le radice afroamericana del blues. In chiusura del mese invece ci sarà il ritorno degli I Shot A Man, formazione che rappresenterà l’Italia al prossimo International Blues Challenge nel 2022, e che festeggia il compleanno dell’uscita del loro disco Gunbender. Questa ricorrenza sarà l’occasione per ripercorrere le tappe del passato ma soprattutto guardare con fiducia al futuro in vista di Memphis!