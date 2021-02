GionnyScandal online il video di “Coca &Whisky”

Share Facebook

E’ disponibile su YouTube il video di “Coca & Whisky” , il nuovo singolo di GionnyScandal con il quale il cantante prosegue il suo percorso pop – punk mostrandosi realmente per quello che è senza fardelli e inutili congetture. Il singolo, uscito per Virgin Records (Universal Music Italy), anticipa il nuovo progetto di Gionnyscandal, idolo di moltissimi giovani amanti del rap di casa nostra, atteso per questo 2021.

Dopo l’uscita di “Salvami”, con “Coca & Whisky” prosegue così il singolare cammino di GIonnyScandal nella sua dimensione musicale perfetta, ovvero quella pop punk, accompagnato dalla sua inseparabile chitarra che più volte l’ha salvato nel corso della sua giovane carriera.

“Coca & Whisky – dichiara GionnyScandal – vuole essere un grido liberatorio nei confronti di quella paura che ogni tanto affligge le nostre relazioni sentimentali. In un rapporto a due può essere normale avere paura che l’altra persona da un momento all’altro ci possa lasciare. Negli anni però l’esperienza dei nostri rapporti ci porta a non avere più paura dell’abbandono della persona amata, in molti casi questa persona può tornare indietro, in altri invece non ritornerà mai più, inizialmente vivremo illudendoci di stare bene, solo il tempo ci porterà ad accettarlo e a superare la quotidianità con una consapevolezza maggiore”.

“Coca & Whisky”, caratterizzata da una melodia catchy, si apre nel ritornello in un’esplosione di elementi diversi in cui sonorità pop si mescolano perfettamente con l’anima emo – core e il punk elettrizzante scandito dal ritmo cantilenato di una chitarra elettrica. Attraverso un ritornello diretto e vincente, “Coca & Whisky”” rimane nelle orecchie sin dai primissimi ascolti, un brano di grande forza e carico di energia che rivela un GionnyScandal che non ha paura a mostrarsi realmente nella sua essenza più profonda; un artista versatile e autentico, dotato di una sensibilità rara, un talento unico nella scena musicale contemporanea italiana in grado di muoversi in diversi range, spaziando tra differenti generi e stili musicali.

Nel videoclip del brano insieme a Gionny protagonista anche la giovane influencer Anna Ciati.