Max Gazzè nella serata delle cover si esibirà in “Del Mondo”

“Del Mondo” verrà anche inserita nel nuovo album dell’artista, prima cover a far parte di un disco di Gazzè. Un brano che scuote per la potenza delle immagini evocate e per qualità della musica risultando sorprendentemente attuale a distanza ventisette anni. Una visione carnale e mistica del mondo che sicuramente lascerà un segno in questa edizione del Festival.

Gazzè in questa edizione del Festival mostra sul palco dell’Ariston la felice unione delle sue due anime artistiche, quella più elettronica e pop e quella punk-rock che, con l’incontro con i CSI, ha segnato il suo percorso sin dagli inizi dopo le numerose collaborazioni con diverse band in Belgio e Inghilterra.