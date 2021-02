“Without you” il nuovo singolo del giovane The Kid Laroi

Share Facebook

Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 26 febbraio “WITHOUT YOU”, il nuovo singolo del giovane rapper australiano da milioni di stream THE KID LAROI.

Il brano è contenuto in “F*K LOVE (Savage)”, la nuova versione del mixtape di debutto “FCK LOVE”, ed è già una Hit che sta scalando le classifiche di tutto il mondo.

Il videoclip ufficiale di “WITHOUT YOU”, che conta già 22 milioni di visualizzazioni, è stato diretto da Steve Cannon.

La naturale predisposizione di LAROI a mescolare trap e melodia, utilizzando talvolta l’auto-tune in modo originale, ha attirato l’attenzione dell’industria musicale e lo ha reso una delle più interessanti voci del rap.

Il giovane rapper è sempre stato in grado di raccontare con originalità l’amore e il dolore delle perdite coerentemente con le difficoltà che ha affrontato da bambino crescendo solo con la madre in condizioni disagiate. In “F*K LOVE (Savage)”, l’artista introduce nuove prospettive di narrazione arricchendo “FCK LOVE” con 7 nuovi brani, tra cui il singolo “SO DONE” (207 milioni di stream).

LAROI, classe 2003, è nato in Australia ed è cresciuto ascoltando le icone hip-hop e R&B americane come Tupac, Erykah Badu, The Fugees, Lil Wayne e Kanye West. Ha sempre voluto fare musica, cominciando a scrivere i primi versi da bambino e riempiendo interi quaderni di rime; quando ha cominciato a pubblicare video online è stato avvicinato da un ragazzo che lo ha ospitato gratuitamente nel suo studio per registrare i primi brani, che ha poi reso disponibili su Soundcloud. Nel 2015 lo zio di LAROI viene assassinato e lui e sua madre sono costretti a trasferirsi in una casa popolare vivendo alla soglia della povertà: in questo contesto matura la sua musica. Dopo essere arrivato in finale nella competizione di Triple J Radio in Australia, si è guadagnato il rispetto del rapper di Chicago Lil Bibby, il cui supporto lo ha portato ad esibirsi sul palco accanto a Juice WRLD, caro amico e mentore morto giovane. The Kid LAROI ha suscitato clamore pubblicando il suo primo mixtape “F*CK LOVE” con una major (Columbia Records) a soli 17 anni, debuttando nella top 10 della Billboard’s 200 chart. Il suo management è Grade A, che ha lavorato con Juice Wrld e altri artisti. Il rapper, ora residente a Los Angeles, ha già guadagnato la stima di molti suoi colleghi importanti.

305 MILIONI DI STREAM

2 MILIONI DI VIDEO SU TIKTOK

TOP 10 DELLA CLASSIFICA GLOBALE DI SPOTIFY

TOP 15 DELLA CLASSIFICA VIRAL GLOBALE DI SPOTIFY

TOP 15 DELLA CLASSIFICA GLOBALE DI SHAZAM

TOP 20 DELLA CLASSIFICA GLOBALE DI APPLE MUSIC

TOP 35 DELL’AIRPLAY RADIOFONICO IN EUROPA

Top 40 DELLA CLASSIFICA VIRAL ITALIANA DI SPOTIFY