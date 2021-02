Share Facebook

Esce oggi, venerdì 26 febbraio, “LUNA E MAREA”, il nuovo singolo di SEALOW, già disponibile al link https://lnk.to/Onde, che va ad aggiungersi alla tracklist del suo album d’esordio, “ONDE”, uscito in autunno per Macro Beats e distribuito da Artist First.

“Con questo brano mi sento a casa – commenta l’artista – questo è un momento destabilizzante ed introspettivo per tutti, e come sempre ho affrontato cercando di farlo suonare. L’ho fatto nel modo secondo me più sincero possibile: partendo da una mia produzione e portandola a termine seguendo fedelmente l’idea originale, lavorando sul sound con Carlo Amadori e con Federico Ciancabilla per le chitarre.”

Il brano va ad aggiungersi alla tracklist di “ONDE”, un concept album che l’artista ha scritto negli ultimi due anni, dove ogni brano rappresenta un’emozione diversa. Infatti, secondo l’artista, sono sempre le emozioni a dettar legge ed è importante ricercarle, sia quando si crea musica, sia quando la si ascolta.

L’artista romano, fortemente influenzato dal movimento Afrobeat, propone queste sonorità in una sua personale chiave: tende a giocare molto sulle immagini, con una vena quasi cantautorale, ma nei termini di un non ancora 30enne. Tra i produttori dell’album figurano GuIRIE, Tommaso Colliva e lo stesso Sealow!

Questa la tracklist di “ONDE” a cui si è aggiunto il nuovo singolo:

Luna e Marea – prod. Sealow & Carlo Amadori

Occhi da Serpente – prod. GuIRIE

Baby Nuvole – prod. GuIRIE

Lolita – prod. GuIRIE

Ryanair feat. Roy Paci – prod. GuIRIE

6Baby – prod. GuIRIE, gheesa

Onde – prod. Sealow

Oggi Perdonami – prod. Tommaso Colliva

Gianicolo – prod. Aegeminus

Dancehall Boogie – prod. gheesa

Medicina – prod. GuIRIE

Todo El Mundo – prod. Sealow

L’album è arrivato dopo i singoli “Occhi Da Serpente” (prod. GuIRIE), già disponibile in streaming e digitale al link https://lnk.to/OcchiDaSerpente e accompagnato da un video – diretto da Federico Busatto e visibile al link https://youtu.be/Gt9Rf_i6Hfg – e “Baby Nuvole” (prod. GuIRIE), traccia già disponibile al link https://macrobeats.lnk.to/BabyNuvole.

È disponibile anche il videoclip di “Todo El Mundo”, visibile al link https://youtu.be/Fi9rbNKIuMA, che ci porta in giro per il mondo attraverso una serie di filmati amatoriali, girati durante i viaggi di famiglia dell’artista nella sua infanzia – immagini spettacolari che ci mostrano la natura incontaminata, gli animali, le profondità sottomarine, i tramonti e altre meraviglie lontane. La forte influenza della musica afrobeat che caratterizza la produzione di Sealow è così riassunta in questa atmosfera primordiale e selvaggia, e si accompagna alla nostalgia per un passato di cui restano solo i ricordi.

Sealow, all’anagrafe Simone Patti, nasce a Roma nel 1993, ed è proprio nel fertile ambiente indipendente ed antagonista della capitale che troverà, anni dopo, gli input necessari per intraprendere un percorso musicale tutto suo, fatto di ritmi in levare e potenti bassi caraibici, progressioni New Soul ed un linguaggio inevitabilmente influenzato, da una parte, dal mondo del Rap a cavallo tra la vecchia e la nuova scuola, e dall’altra dalla importante corrente del cantautorato italiano. Dopo aver ulteriormente allargato i suoi orizzonti con la fondazione del collettivo “Astarbene.com” (un portale dedicato a 360 gradi al mondo della musica Reggae e delle sue derivazioni affiancato da una Web Radio dove, ancora oggi, Sealow trasmette settimanalmente) e forte di una ormai importante gavetta, il cantante romano si lancia nella pubblicazione di una serie di singoli che lo porteranno ad affinare il suo stile unico e personale, in cui possiamo trovare un piccolo pezzo di ogni tappa del suo percorso, ma sempre con una sfaccettatura inedita. Nel 2020 entra a far parte del roster della label “Macro Beats” (già etichetta e rampa di lancio di artisti come Ghemon, Mecna e CRLN) con cui pubblica il suo album d’esordio.