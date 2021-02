Share Facebook

Disponibile da oggi, venerdì 26 febbraio, in radio e in digitale,“Problema”, il nuovo singolo di Daddy Yankee, super star gobale e icona del raggaeton con oltre 38 milioni di ascoltatori su Spotify. Inoltre, è online il video ufficiale del brano.

Il video, vede il protagonista ballare con una banda musicale al completo con mosse di danza mozzafiato alimentate da un ritmo incontrollabile e da scenografie spettacolari.

Daddy Yankee è riconosciuto per aver trasformato il Reggaeton in un fenomeno culturale e musicale in tutto il mondo. Con una solida carriera alle spalle, Daddy Yankee è uno degli artisti più popolari e seguiti di oggi, con oltre 60 milioni di follower sui social media e più di 7 miliardi di stream solo negli ultimi 12 mesi su YouTube, in cui è tra i primi 20 artisti globali. La scorsa settimana ha acceso il palco del Premio Lo Nuestro quando si è esibito con Marc Anthony per una performance spettacolare della loro collaborazione “De Vuelta Pa’ La Vuelta “.

L’artista ha venduto più di 17 milioni di album e i suoi brani sono entrati nelle classifiche di Billboard ed è l’unico artista latino con quattro canzoni in lingua spagnola a raggiungere la Top 20 di Billboard’s Hot 100. Il singolo “Con Calma”, è stato certificato quadruplo disco di platino e “Shaky Shaky”, è stato certificato disco di platino. Il brano “Despacito” con Luis Fonsi, in Italia è stato certificato disco di diamante con oltre 1 miliardo di streams su Spotify e più di 7 miliardi di views su YouTube.

BIO

Daddy Yankee rimane uno dei nomi più riconosciuti e influenti nell’urbano latino. È stato nominato uno degli ispanici più influenti al mondo sia dalla CNN che dal Time Magazine. L’artista, considerato il Re del Reggaeton e suo co-fondatore, continua il suo successo globale con il singolo “Despacito”, che è stata nominata la canzone più trasmessa in streaming e il video più visto di tutti i tempi. Nel 2018, il suo singolo “Dura” è stato il secondo video più visto nel 2018 e nel 2019, “Con Calma” è stato il video più visto a livello globale su YouTube. È stato anche nominato Miglior artista latino del 2017 dalla rivista Billboard. Altri successi globali di Daddy Yankee sono “Gasolina”, “Rompe”, “Limbo” e, più recentemente, “Que Tire Pa’Lante”.Il lavoro di Yankee attraverso “Daddy’s House” è stato riconosciuto da Billboard con lo Spirit of Hope Award. Tra i suoi numerosi trionfi, il cantante ha anche ricevuto oltre 100 premi tra cui Latin Music Billboard Awards, Latin GRAMMY, American Music Awards, Latin American Music Awards, tra gli altri. Nel 2014 Daddy Yankee è stato anche insignito dell’ASCAP “Voice of Music Award”.