“Spaceman” terzo album per Nick Jonas

Cantante, musicista, cantautore e attore nominato ai Grammy e ai Golden Globe, NICK JONAS ha annunciato l’arrivo del suo terzo album solista con la pubblicazione oggi del primo singolo e title-track.

L’album SPACEMAN, in uscita il 12 marzo 2021 è già disponibile in pre-order.

Il 27 febbraio in diretta (alle 11:30PM ET/8:30 PM PT) Nick Jonas sarà al “Saturday Night Live” dove lo vedremo ricoprire un duplice ruolo: per la prima volta nelle vesti di presentatore e come per la seconda volta, ospite musicale a performare il nuovo brano. Già confermato il suo ritorno come coach a “The Voice”, che debutterà il 1 marzo sulla NBC, così come apparirà nel film della Lionsgate in arrivo il 5 marzo dal titolo “Chaos Walking”.



I fan inoltre, lo potranno seguire nei prossimi episodi dello show di Kelly Clarkson il 1° marzo e nel Tonight Show Starring Jimmy Fallon il 2 marzo.