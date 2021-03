Gaudiano indossa PiaLauriCapri al Festival di Sanremo

Share Facebook

Alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, per la categoria Nuove Proposte, uno dei protagonisti è Gaudiano, il giovane cantautore che attraverso la sua musica racconta grandi sentimenti e tocca le corde del cuore. Una cifra distintiva che si esprime anche nella scelta del look, che ha portato la costumista & stylist Giovanna Silvestri a scegliere PiaLauriCapri, come migliore interprete dello stile e del carattere dell’artista foggiano.

PiaLauriCapri si contraddistingue per la creazione di capi spalla esclusivamente cuciti a mano senza alcun punto di colla. Creazioni realizzate grazie a un sapiente uso di forzaglie, bindelli e briglie che garantiscono l’ergonomia e la leggerezza desiderate dalla stilista. Ergonomia e alta capacità sartoriale sono i suoi elementi distintivi in cui si declina l’estrema cura negli abbinamenti tra differenti tessuti, colori e bottoni scultura.

La stilista Pia Lauri dopo un accurato studio insieme alla costumista Giovanna Silvestri, ha creato e costruito due abiti su misura per la partecipazione di Gaudiano a Sanremo, realizzati con tessuti esclusivi come Lana Kid mohair e Silk, abbinati a iconici bottoni scultura disegnati dalla stilista e cesellati a mano dai migliori maestri artigiani italiani. Per gli abiti del giovane cantautore sono state scelte due tonalità che ben si sposano con la sua anima gentile: Azzurro Acqua di Fonte, una nuance molto cara all’artista, impreziosita da bottoni in abalone, una madreperla boreale dalle mille sfaccettature di colore; Blu Lapis scelto per lo smoking valorizzato da bottoni in corallo bianco cesellati a mano da maestri corallari di Torre del Greco e rappresentanti la testa di un leone, simbolo di forza e coraggio.