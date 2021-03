Malika Ayane al Festival di Sanremo con “Ti piaci così”

Distinguendosi per le sue sonorità e per la costante ricerca di toni diversi, Malika Ayane è un’artista che tramite la sua voce e i testi delle sue canzoni, ama narrare il presente, riuscendo ad essere sempre innovativa, attuale e contemporanea.

Con la sua voce dalle sfumature inconfondibili, Malika è da sempre un riferimento di cantautorato raffinato e contemporaneo e torna a Sanremo per la sua quinta partecipazione dopo aver conquistato in più occasioni il Premio della Critica “Mia Martini”.

«Il centro di Ti piaci così è la consapevolezza di sé, lo scoprirsi risolti, l’avere voglia di vivere con gusto. Arriva un momento in cui comprendi che giudicarsi severamente non ha senso, ma chiaramente nemmeno giustificarsi a prescindere. – racconta MALIKA – Forse è una canzone sull’auto-amore, o forse sulla lucidità. Ho sempre pensato che il concetto di accettazione di sé contenesse una nota di biasimo, mentre il riconoscersi è tutta un’altra storia. Questo brano può essere considerato un invito a farlo: ballare scalzi, cantare a squarciagola o scegliere di cambiare strada per scoprire qualcosa di nuovo. Un invito a celebrare se stessi per il solo fatto di essere al mondo».

MALIKA AYANE parteciperà al 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in gara nella categoria Campioni, con il brano “Ti piaci così” (Sugar Music), scritto e composto in collaborazione con Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora.