Esce oggi il videoclip “Tu non crolli mai” di Modigliani

Share Facebook

Twitter

Fuori oggi, venerdì 5 marzo, il videoclip di “TU NON CROLLI MAI” (Bianca Dischi/distr. Artist First), il nuovo singolo di MODIGLIANI, che anticipa “UNO”, il suo album d’esordio in uscita venerdì 19 marzo!

Il video è stato scritto da Daniele Arca – anche regista del video -, Alberto Murru e Fabio Carta. Ad affiancare Modigliani c’è Chiara Lai. A proposito del videoclip, l’artista commenta: “Le canzoni sono fatte per farci compagnia, per farci riflettere e ricordare, a volte ci fanno ridere, altre volte ci fanno piangere. E poi ancora sono in grado di riempire le stanze, di sdraiarsi accanto a noi sul letto o di camminare piano al nostro fianco. Il video di “Tu Non Crolli Mai” è fatto con l’intento di rappresentare tutto questo, di raccontare con le immagini la presenza-assenza delle persone a cui teniamo, quelle che non andranno mai via e grazie alle quali non crolleremo mai.”

Il brano, già disponibile in streaming e digitale al link https://modigliani.lnk.to/TuNonCrolliMai, è stato scritto dal cantautore e prodotto da Valerio Smordoni (Coez, Gazzelle) e Samuele Dessì e parla di resilienza: non a caso, esce in questo periodo in cui ci apprestiamo a riparare i danni subiti, a reindossare le scarpe e ripartire. “TU NON CROLLI MAI” si potrebbe considerare la canzone manifesto del disco d’esordio di Modigliani, sia per la parte legata alla scrittura che per il sound.

A proposito di “UNO”, l’artista dichiara: “Dentro questo disco c’è tanta di quella battaglia presente dentro me, come se fosse una battaglia tra due squadre, due fazioni, due tifoserie opposte una mi spinge a mettermi sempre al centro dell’attenzione l’altra mi porta sempre a nascondermi. Si scontrano ormai da tempo, creando ansie, malumori, piccole gioie e canzoni. Si chiama “UNO” perché è un inizio, una ripartenza, ho dovuto lasciare per ricominciare, ho dovuto toccare il fondo per fermare la caduta e adesso, forse, sono più preparato per questa uscita: non riesco più a tenerlo nascosto, come quelle cose che ti tieni dentro e a un certo punto devi per forza farle uscire.”

Questa la tracklist dell’album, che vede la collaborazione con Scarda nel brano “Lasciare Per Ricominciare”:

Questa Serie È una Bomba Tu Non Crolli Mai Nuotare Vino Rosso Lasciare per Ricominciare feat. Scarda Derby Romantica Sigarette Piccole Città

Modigliani è il nuovo progetto del cantautore trentenne Francesco Addari. Nel 2018 firma un contratto con Bianca Dischi con cui produce due singoli, Canzoni Indie e Cara Claudia, che vedono la luce tra gennaio e maggio 2019. Ad aprile 2020 esce il suo nuovo singolo Questa Serie È Una Bomba, seguito alcuni giorni dopo dal videoclip diretto da Valentino Congia e giugno 2020 esce Sigarette, seguito da un videoclip autobiografico raccontato attraverso le immagini di Francesco da bambino, filmato in varie occasioni dai suoi genitori. A fine agosto dello stesso anno esce Vino Rosso il nuovo singolo seguito dal videoclip girato e diretto da Antonio Ragni e a dicembre esce Romantica. È al lavoro sul suo disco d’esordio, che vedrà la partecipazione di Valerio Smordoni (Coez, Gazzelle) e Samuele Dessì.