La chiave del successo dei Coma_Cose: il loro amore

I Coma_Cose sono in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, con il brano Fiamme negli occhi. Il brano, inno celebrativo del loro amore, è stato scritto a quattro mani da Fausto Lama e California, pseudonimo di Francesca Mesiano, e prodotto dai Mamakass.



In merito al brano, il duo milanese ha dichiarato: “Abbiamo scelto di portare questo brano al Festival di Sanremo, perchè parla di noi. Volevamo metterci a nudo e presentarci a tutti coloro che non ci conoscessero ancora. Fiamme negli occhi racconta la nostra storia a pieno con tutti gli alti e i bassi della nostra relazione senza tralasciare la passione per la musica che ci accomuna. Abbiamo cercato di rendere tutto semplice dalla scelta del sound alle parole del testo per poi aggiungere qualche sfumatura e non allontanarci dal nostro essere.”

FIAMME NEGLI OCCHI sarà contenuta all’interno di NOSTRALGIA, il nuovo lavoro discografico in uscita negli store e sulle piattaforme digitali il prossimo 16 aprile. NOSTRALGIA è un viaggio alla scoperta di temi ed ambientazioni nuove tradizionalmente assenti dalla musica leggera: un concept album che racchiude e sintetizza tutte le riflessioni sul passato dei Coma_Cose, un’occasione per guardarsi indietro, immortalando i cambiamenti di una vita sempre in viaggio, con un linguaggio ed un suono futuristico.