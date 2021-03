Gaudiano vince le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2021

Un vero trionfo sul palco dell’Ariston per due nomi che rappresentano l’eccellenza italiana: Gaudiano, il giovane cantautore foggiano vince nella categoria Nuove Proposte con la canzone “Polvere da Sparo”, e PiaLauriCapri, brand napoletano di alta moda sartoriale uomo, come migliore interprete dello stile e del carattere dell’artista.

