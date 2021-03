E’ disponibile da venerdì 5 marzo, in radio e su tutte le piattaforme digitali, “Hold On”, il nuovo singolo di Justin Bieber che anticipa la release del sesto album di studio dal titolo JUSTICE – in arrivo il 19 marzo per Island Records.

