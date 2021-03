“Il Libero Pensiero” il singolo d’esordio dei Pillheads

I Pillheads sono Paolo Baltaro (voce e chitarra) e Daniele Mignone (basso). Rappresentano un modo molto personale di fondere la forza granitica del Rock e l’armonia del Pop britannico (ispirandosi a pilastri come Beatles, Led Zeppelin e Pink Floyd), con testi che si rifanno esplicitamente alla tradizione del grande cantautorato italiano, focalizzando aspetti e storie della vita contemporanea, costantemente in bilico tra mondo reale e mondo virtuale.

