Il singolo di Arianna Ferrari e Esa Aka El Presidente “Fuck smile”

Dal 12 marzo in radio e in digitale “FUCK SIMILE (2021 Version)” il nuovo singolo di Arianna Ferrari e Esa Aka El Presidente, che hanno scritto il testo su musica e arrangiamento di Matteo Bianchi per #mbproduzioni. “Fuck simile (2021 Version)” è un brano pop rock, dai suoni freschi e contemporanei con un testo dove molti si possono rispecchiare.

“Anche questo pezzo nasce da una simbiosi di composizione tra me – dice Arianna Ferrari – e Matteo Bianchi compositore e produttore, poiché creiamo in contemporanea, cogliendo l’estro del momento e soprattutto l’impatto che si vuole dare per far rendere il contenuto del testo, nato pensando all’idealizzazione che spesso le persone fanno rispetto a chi le accompagna. Per questo ho scritto un testo dal contenuto un po’ arrabbiato, deluso e smarrito. Credo che prima o poi, nel corso della vita, qualsiasi persona possa ritrovarsi in una situazione simile, spesso infatti, vogliamo ad ogni costo pensare che la persona che ci sta vicino, sia come la vorremmo anche quando non è così.”

“Questo brano – spiega Matteo Bianchi – parte con un “passo” lento all’inizio che rappresenta il buio ed il silenzio della notte per poi arrivare ad un ritornello ritmico e divertente in stile ‘dance’. Durante i primi social live di Arianna ho pensato di affiancare ad un brano così fresco e ritmico nell’inciso la straordinaria voce e verve di uno dei maggiori capi del rap in Italia: ESA Aka El Presidente. Ci siamo divertiti a tal punto da decidere di proporre una nuova versione del brano.”

“Arianna è una cantante con tanta carica quanto dolcezza. Il suo rock è leggero e allo stesso tempo è bella musica – racconta Esa Aka El Presidente – intatti quando mi ha chiesto di collaborare per ‘Fuck Simile’ mi è piaciuta molto l’idea di dedicare un simpatico ‘Addio alle storie sentimentali pacco’. Bisogna volersi bene e se non si trova questo equilibrio meglio salutare, prima di tutto bisogna stare bene. Solo Amore è il motto. One Love.”

I musicisti di questo brano: alle batterie Fabrizio Greco, al basso Antonio Giarletta, alle chitarre Vincenzo Rucci, Laura Besana, Giuseppe Irrera e Matteo Bianchi che ha suonato anche Pianoforte e programmazioni Synth. Registrato e arrangiato al MB Studio. Registrazioni voci e compo di Esa Aka El Presidente realizzate al Bunker Home Studio da Paolo Agosta. Mixato da Francesco Coletti e masterizzato da Alberto Cutolo presso Massive Art Studios.