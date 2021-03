‘Show Me the Way’, il nuovo singolo di Jon Batiste

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Una certa aria vintage, un pizzico di nostalgia per funk e r’n’b anni ’70 per ‘Show Me the Way’, il nuovo singolo di Jon Batiste, artista (con nomination ai premi Grammy® ed Emmy) e attivista americano di New Orleans che ha portato il jazz e il soul al grande pubblico come compositore e ispiratore del film Disney “Soul”. Ora, con questo nuovo capitolo, Batiste torna ad annunciare l’uscita dell’album “We Are” il prossimo venerdì 19 marzo su etichetta Verve.

Anche il video di ‘Show Me the Way’, con il suo formato 4:3, è in perfetta sintonia con la musica: coniugata al presente, ma fortemente radicata in un’epoca d’oro della black music. Guardalo subito! >