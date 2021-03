Lo Stato Sociale è uscito il triplo vinile di “Attentato alla Musica Italiana”

Share Facebook

Dopo l’incredibile perfomance magica che i regaz de Lo Stato Sociale hanno portato sul palco più importante della musica italiana e a una settimana dall’uscita dell’album su supporto fisico, è finalmente disponibile da oggi in tutti i negozi, anche nella versione in triplo vinile, Attentato alla Musica Italiana, il quarto disco di inediti del collettivo bolognese in uscita per Garrincha Dischi / Island Records. Il disco contiene Combat Pop, il brano con cui la band ha gareggiato al 71esimo Festival di Sanremo nella categoria Campioni.

L’album rappresenta per Lo Stato Sociale una nuova, incredibile, sfida, composta da cinque capitoli, uno per ogni componente della band, un’operazione assolutamente unica nel suo genere, il cui artwork è curato da Mirco Campioni.

Un lavoro che nasce per spiegare la straordinaria attitudine de Lo Stato Sociale e che lascia spazio alle singole personalità e alle idee artistiche individuali: “Solo noi potevamo farlo e lo abbiamo fatto, era quasi obbligatorio”.

“Attentato alla Musica Italiana è il nostro attacco kamikaze e privo di logica commerciale, un tentativo di sovraccaricare il mercato musicale per farlo esplodere e poter tornare a godere con le canzoni”, racconta la band. “Un giorno torneranno i concerti, tornerà il motivo per cui scriviamo le canzoni, ovvero cantarle e ballarle insieme, torneranno i salti e il sudore, torneranno l’aggregazione e la socialità dal vivo. Sarà una grande abbuffata e godremo come matti ma nel frattempo abbiamo scelto di far crollare il castello, demolire il palazzo e arare il campo, per poter seminare nuove idee”.

Questo monumento all’incoscienza contiene anche cinque canzoni pubblicate dopo Primati: tre colonne sonore (Il paese dell’amore, Sentimento estero, La felicità non è una truffa), un brano scritto durante la pandemia (Autocertificanzone) e una cover degli Skiantos (Sono un ribelle mamma). Nessuna di queste canzoni aveva mai trovato un posto nella discografia stampata della band, che racconta “ci sembrava bello dare qualcosa in più a voi ultimi romantici”.

Ad aprire la tracklist di Attentato alla Musica Italiana è proprio Combat Pop, brano con cui la band è salita sul palco della 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Qui la tracklist completa di Attentato alla Musica Italiana in versione triplo vinile:

LATO A – ALBI

01-Combat Pop (ALBI #1)

02-Sesso, droga e lavorare (ALBI #2) – Selton, Simon Says!

03-Fucking Primavera (ALBI #3) – CIMINI, Simon Says!

04-Belli così (ALBI #4)

05-Equazione – Una canzone per AIL (ALBI #5)

LATO B – CAROTA

01-Il giorno dopo (CAROTA #1) – Willie Peyote, Mamakass

02-Colorado (CAROTA #2) – Mamakass

03-Mare di cartone (CAROTA #3) – Mamakass

04-Al sole dell’ultima spiaggia (CAROTA #4)

05-Dj di merda – Regaz Version (CAROTA #5)

LATO C – LODO

01-Muoio di noia (LODO #1) – Margherita Vicario, Danti

02-L’amore è una droga (LODO #2) – CmqMartina

03-Dimmi prima le cattive (LODO #3) – Galeffi, Simon Says!

04-Anche oggi, domani andrà meglio – (LODO #4) – Samuel Heron

05-L’unica cosa che non so fare (LODO #5) – Ninni Bruschetta, Niccolò Carnesi

LATO D – CHECCO

01-Barca (CHECCO #1)

02-Delorean (CHECCO #2)

03-Vivere (CHECCO #3)

04-Perso (CHECCO #4)

05-Luce (CHECCO #5)

LATO E – BEBO

01-La senti questa forza? (BEBO #1)

02-Fantastico! (BEBO #2) – I Botanici

03-2020 Fuga Dall’aperitivo (BEBO #3)

04-Prima che tu dica pronto (BEBO #4)

05-Sono Libero (BEBO #5) – Remo Anzovino

LATO F – BONUS TRACKS

01-Autocertificanzone

02-Il paese dell’amore

03-Sentimento Estero

04-La felicità non è una truffa (film version)

05-Sono una ribelle mamma (cover degli Skiantos)