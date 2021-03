The Kooks esce la nuova versione di “Naive”

Share Facebook

I The Kooks la band indie-rock britannica, celebra i 15 anni dell’uscita di uno dei loro brani più celebri “Naive”. La nuova versione è rimasterizzata in collaborazione con il duo norvegese Seeb.

Con 2,6 miliardi di streaming globali e oltre 350 milioni di visualizzazioni video, The Kooks hanno un curriculum impressionante. ‘Naive’ è stato certificato 3 volte platino.

5 album in studio fino ad oggi, 4 dei quali nella top 10 delle classifiche. Il secondo album ‘Konk’ ha raggiunto il numero 1 nel Regno Unito ed è certificato Platino. La compilation ‘The Best Of’ pubblicata nel 2017 è stata certificata Oro. 3 singoli nella top 10 del Regno Unito tra cui ‘Naive’ (3 x Platino), ‘She Moves In Her Own Way’ (2 x Platino), e ‘Always Where I Need To Be’. MTV European Music Award per il miglior atto del Regno Unito e dell’Irlanda nel 2006.

I Seeb sono veterani del successo globale con 5 miliardi di streaming globali e 1,4 miliardi di visualizzazioni video. Hanno collaborato con alcune delle più grandi star del mondo come Taylor Swift, Coldplay, Clean Bandit, OneRepublic, Tove Lo, Shawn Mendes 5SOS e David Guetta. Il suono unico di questo innovativo duo di produzione ha portato la loro musica ad essere ascoltata e amata da milioni di persone, segnandoli come alcuni dei produttori e remixer più ricercati al mondo.