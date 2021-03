Karol G: “Il rap italiano impressionante”

Share Facebook

Dopo aver conquistato tutte le classifiche con hit che hanno spopolato nel mondo come Tusa con Nicki Minaj, Ay DiOs Mio!, Bichota, le collaborazioni con Daddy Yankee, Ozuna, Maluma e J Balvin, KAROL G, l’artista femminile latina numero uno nel mondo, (22 milioni di iscritti al suo canale youtube, 38 milioni su IG e 20 milioni su FB), in un’intervista esclusiva rilasciata a M2O, in occasione dell’uscita del suo nuovo album KG0516, svela alla conduttrice della radio, Eradis: “Ci sono un paio di artisti italiani che mi hanno letteralmente ossessionata negli ultimi tempi, li ho sentiti perché erano nei primi posti delle classifiche italiane. Gli Italiani fanno un rap impressionante. Da poco ho avuto la possibilità di conoscere questa ragazza che si chiama ANNA e la sua canzone Bando e sono impazzita! Ho pensato che è fantastico che in tutti i Paesi ci siano tante donne artiste che stanno emergendo con tanta forza e Anna era al numero 1!”

Una dichiarazione che colpisce ma non sorprende Radio m2o, la prima a scommettere sul successo di Bando e a ospitare Anna nel programma “Albertino Everyday” già all’inizio del 2020.