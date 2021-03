“DayDream” il nuovo singolo di Benny Benassi feat Bloom Twins

Share Facebook

Benny Benassi non si ferma mai e il 26 Marzo pubblica il suo prossimo singolo, “DayDream”.

Nato dalla collaborazione con il duo ucraino Bloom Twins, questa è la seconda uscita di Benny del 2021, dopo “Sugar” con Domino, che ha accumulato 25 New Music Fridays e oltre 700.000 stream in poche settimane!

Il video ufficiale con le Bloom Twins è stato girato al Next Museum di Amsterdam, mentre il documentario di Benny è in fase di finalizzazione e l’uscita è prevista per fine estate / inizio autunno.

Negli ultimi tre mesi Benny ha raggiunto il #1 nella US Dance Radio e oltre 12 milioni di streams per il suo brano insieme a

Jeremih “LOVELIFE”, mentre la collaborazione con Domino ancora una volta ha ricordato ai fan la sua impeccabile capacità di poter lavorare a una moltitudine di generi.

Le Bloom Twins hanno fatto breccia sia nella moda che nella musica e sono un’altra gradita aggiunta al catalogo di collaborazioni di Benny.

Avendo inizialmente trovato il successo su MTV e su BBC le gemelle Bloom sono diventate rapidamente icone nel mondo del dark pop, con le loro melodie contagiose, i loro sguardi unici (ma identici) e la loro capacità di essere multi strumentiste di formazione classica.

I loro brani e il loro senso dello stile hanno catturato l’attenzione di Hunger, Vogue, Tatler, mentre le loro performances dal vivo hanno attirato attenzione di Dior, Louboutin, FCUK e Tommy Hilfiger, con cui hanno collaborato durante le recenti settimane della moda.

Oltre a questo, Bloom Twins sono state protagoniste di ArtCrush, sono state invitate ad esibirsi alla conferenza TED a New York

e in tour con artisti del calibro di Nile Rodgers, Duran Duran, Eels e LP

Il loro popolare singolo Love Me Right Now è stato presentato in anteprima su Hunger TV prima di arrivare ad accumulare oltre 1 milione di stream e fare da colonna sonora dei gioielli Pandora nella recente campagna pubblicitaria, in cui sono apparse anche le ragazze.

Parlando di questa collaborazione le Bloom Twins hanno detto: “Abbiamo iniziato a scrivere questa traccia durante il nostro primo viaggio a Los Angeles, poco prima che il mondo andasse in lock down e poi l’abbiamo mandata a Benny alla fine del 2020. Questa cosa ha trasformato la nostra quarantena! Ci piace molto quello che ha fatto alla canzone intermini di produzione e arrangiamento, e non potremmo essere più entusiaste di avere questa prima uscita del 2021. È un onore lavorare con qualcuno del suo calibro e noi non vediamo l’ora di suonarlo live”.

Benny Benassi ha aggiunto: Quando ho ricevuto questo brano dalle Bloom Twins, mi è piaciuto subito per la sua atmosfera e ho pensato che potesse diventare qualcosa di speciale. Con il mio team, ho iniziato a lavorarlo con i nostri synth per vedere se si adattava al mio mondo musicale. Mi piace molto il risultato che siamo riusciti a creare! E’ un perfetto mix dei nostri due stili!