Coma Cose “Fiamme negli occhi ” è disco d’oro

FIAMME NEGLI OCCHI, il brano che i Coma_Cose hanno presentato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, ha conquistato oggi la certificazione DISCO D’ORO FIMI/GfK: un super traguardo per Fausto Lama e California, coppia nella vita e nella musica, che aggiungono un’altra bellissima tappa a questa storia di rivalsa iniziata nel 2016 quando i due si ritrovano a fare i commessi in un negozio dopo aver messo da parte il sogno di vivere di musica. Sarà proprio il loro amore, inteso nel senso di presenza e supporto reciproco, a dargli la forza di prendersi cura della propria “fiamma”, del talento che li ha portati nel tempo a imporsi come riferimento cardine del panorama cantautorale italiano.

Con le sue venature dream pop, i suoni sbiaditi alla Velvet Underground e quel sapore di canzone da spiaggia del futuro, FIAMME NEGLI OCCHI – per la terza settimana consecutiva nella top ten della classifica settimanale FIMI dei singoli più venduti – viaggia fortissimo anche su Spotify, dove ha collezionato ad oggi 7milioni e 800mila stream, e su YouTube, con oltre 4 milioni di visualizzazioni per il videoclip diretto da Enea Colombi e prodotto da Borotalco.tv.

Il brano sarà contenuto all’interno di NOSTRALGIA, il nuovo lavoro discografico in uscita negli store e sulle piattaforme digitali il prossimo 16 aprile. NOSTRALGIA è un viaggio alla scoperta di temi ed ambientazioni nuove tradizionalmente assenti dalla musica leggera: una raccolta di sei brani inediti che sintetizza tutte le riflessioni sul passato dei Coma_Cose, un’occasione per guardarsi indietro, immortalando i cambiamenti di una vita sempre in viaggio, con un linguaggio ed un suono futuristico.