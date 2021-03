Michielin Fedez “Chiamami per nome” è disco di platino

Share Facebook

Lunedì 29 marzo 2021. CHIAMAMI PER NOME ottiene oggi la certificazione di disco di platino. Il singolo di FRANCESCA MICHIELIN E FEDEZ, arrivato al secondo posto alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Campioni, è il brano presentato alla kermesse più ascoltato al mondo secondo la classifica Billboard Global Excl. U.S.

La canzone è attualmente ai primi posti delle classifiche di Spotify, Amazon Music, Apple Music e iTunes e #2 nella classifica Airplay italiana dei brani più trasmessi in radio. Il video, che è stato girato in alcuni dei teatri più iconici di Milano, ha già raggiunto quasi 19 milioni di visualizzazioni.

CHIAMAMI PER NOME, per Sony Music, è scritto da Francesca Michielin, Federico Lucia, Jacopo D’Amico, Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina e prodotto da d.whale e nasce dalla voglia di sancire un’amicizia e una fortunata collaborazione artistica e segna l’atteso ritorno dei due artisti, che si esibiscono di nuovo insieme dopo i grandi successi di Magnifico e Cigno Nero.

Il video di CHIAMAMI PER NOME, nato da un’idea di Francesca e Federico e diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts! vuole richiamare l’attenzione sulla situazione dello spettacolo dal vivo in Italia, duramente provato da mesi di chiusura imposta dall’emergenza sanitaria. Francesca Michielin e Fedez cantano dai palchi dei teatri milanesi (Teatro degli Arcimboldi, Teatro Menotti, Teatro Gerolamo e Teatro alla Scala) ormai chiusi da più di un anno e sono protagonisti di un piano sequenza assieme agli addetti ai lavori che, in tutta sicurezza, lavorano per mettere in scena uno spettacolo di cui diventano l’unico pubblico ad ora possibile.

CHIAMAMI PER NOME è contenuto in FEAT (Fuori dagli spazi), il nuovo progetto discografico di Francesca Michielin uscito il 5 marzo.