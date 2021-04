Wild ai nostri microfoni: “Casinò mi ha fatto capire il lato crudele dell’amore”

Share Facebook

“Casinò”, il nuovo singolo di Wild, rappresenta una sfumatura dell’amore difficile e dolorosa. Più specificamente un tradimento che l’artista ha subito da parte di una persona a lei molto cara. Quanto successo però l’ha rafforzata facendola rendere conto del suo valore, spingendola così a concentrare l’ampio spettro delle sue emozioni (sia positive sia negative) sulla musica.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Casinò mi ha permesso di capire quanto crudele possano essere le persone. Se non altro in queste situazioni scopri la tua vera forza e le persone che veramente ti vogliono bene».

Di seguito il podcast dell’intervista.

Il videoclip ufficiale del brano diretto da Bellavista (Monte Generoso), le innumerevoli riprese romantiche sulla neve danno un assaggio dei ricordi felici e puri che ho vissuto accanto a questa persona, sono scene molto ampie e ariose, come i rammenti che però sfumano lentamente. Le scene nella stanza da letto, d’altro canto, mostrano l’evoluzione di questa relazione. Il riconoscimento di me stessa e quindi la presa di coscienza, un punto di vista più razionale.

Biografia

Alessandra Wild, in arte WILD, nasce il 15 maggio del 2001 in Svizzera (TI). Nel 2018 si esibisce nella finale del programma svizzero “Kids Voice Tour” davanti ad una giuria professionale come Patrick Fiori e Christophe Willem. Inoltre, ha partecipato nel 2016 al Musical di Romeo&Juliet. Avendo finito un percorso di composizione musicale vuole lanciarsi con la sua musica, una combinazione di sarcasmo e giochi di parole, trattando vari temi ricorrenti come gli amori in tutte le sue sfumature, per realizzarsi nel mondo musicale e far divenire la musica più di una passione/hobby. Il nuovo brano di Wild dal titolo “Tè alla cannella” sarà in radio e su tutte le piattaforme di streaming dal 25 settembre.