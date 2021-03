Premio Amnesty dieci canzoni in gara

Share Facebook

Sono rappresentate molte generazioni, molti generi musicali e molte tematiche nelle dieci canzoni che Amnesty International Italia e Voci per la Libertà hanno scelto come candidate quest’anno al Premio Amnesty International Italia nella sezione Big, lo storico riconoscimento che va a brani sui diritti umani pubblicati da nomi affermati della musica italiana nell’anno precedente.

Sono in lizza in questa edizione (in ordine alfabetico per artista):

Eugenio Bennato con “W chi non conta niente” (Bennato);

Samuele Bersani con “Le Abbagnale” (Bersani);

Coma_Cose feat. Stabber con “La rabbia” (Mesiano / Zanardelli / Tartaglini);

Fulminacci con “Un fatto tuo personale” (Uttinacci / Dezi / Mungai / Uttinacci);

J-Ax feat. Paola Turci con “Siamesi” (Aleotti / Anania / Del Pace / Turci / Bonomo / Chiaravalli / Garifo);

Levante con “Tikibombom” (Lagona);

Francesca Michielin e Måneskin con “Stato di natura” (Michielin / Levy / Michielin );

Negramaro “Dalle mie parti” (Sangiorgi);

Chadia Rodriguez feat. Federica Carta con “Bella così” (Crdarnakh / Ettorre / Gianclaudio / Fracchiolla / Dagani);

Yo Yo Mundi con “Il silenzio che si sente” (Archetti Maestri).

Il vincitore sarà premiato durante la prossima edizione, la ventiquattresima, di “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty”, in programma dal 23 al 25 luglio a Rosolina Mare (Rovigo).

Grande la soddisfazione del direttore artistico del festival, Michele Lionello, che dichiara: “la decina di nomination del premio di quest’anno ritraggono davvero un bello spaccato della musica italiana più attenta ai diritti umani, dieci proposte artistiche molto diverse che rappresentano mondi musicali contemporanei. Le dieci canzoni trattano temi molto diversi: dalla promozione di un mondo senza barriere e razzismi al no alla violenza fisica e verbale contro le donne, dalla diversità di genere e orientamento sessuale all’immigrazione, dal cyber bullismo al body shaming. Gli artisti con la loro musica possono veramente essere degli ambasciatori dei diritti umani a tutti gli effetti”.

Il premio, nato nel 2003, viene assegnato da una giuria composta da giornalisti, conduttori radiofonici e televisivi, intellettuali, addetti ai lavori, referenti di Amnesty International Italia e di Voci per la Libertà.

Ne fanno parte quest’anno: Claudio Agostoni (Radio Popolare), Giò Alajmo (Spettakolo.it), Diego Alligatore (Smemoranda), Daniela Amenta (Globalist), Giuseppe Antonelli (linguista), Eugenio Arcidiacono (Famiglia Cristiana), Massimo Arcangeli (linguista), Silvia Boschero (Rai Radio 2), Marta Cagnola (Radio24), Angela Calvini (Avvenire), Giulia Cavaliere (Rolling Stone), Marco Cavalieri (Radio Elettrica), Francesca Cheyenne (Rtl 102.5), Angiola Codacci Pisanelli (Espresso), Francesca Corbo (Amnesty International Italia), Valerio Corzani (Rai Radio 3), Silvia D’Onghia (Il Fatto quotidiano), Enrico de Angelis (storico della canzone), Danilo De Blasio (Festival dei diritti umani), Katia Del Savio (Indiana Music Mag), Enrico Deregibus (operatore culturale), Maria Antonia Fama (Radio Articolo 1), Flavia Filippi (La7), Silvia Gianatti (freelance), Livia Grossi (Sette Corriere della sera), Federico Guglielmi (Audio Review), Ambrosia Jole Silvia Imbornone (Rockerilla), Andrea Laffranchi (Corriere Della Sera), Michele Lionello (Voci Per La Libertà), Luigi Manconi (sociologo), Francesca Milano (Chora), Stefano Miliani (Globalist), Giommaria Monti (Rai3), Riccardo Noury (Amnesty International Italia), Simona Orlando (Il Venerdì di Repubblica), Elisa Orlandotti (FunnyVegan), Angelo Pangrazio (Tgr Veneto), Luciana Parisi (Tg3), Duccio Pasqua (Rai Radio1), Fausto Pellegrini (Rai News 24), Timisoara Pinto (Gr Rai), Gianluca Polverari (Radio Città Aperta), Valeria Rusconi (la Repubblica), Emanuele Russo (Amnesty International Italia), Adila Salah (Noise Symphony), Giordano Sangiorgi (Mei), Velia Senatore (Amnesty International Italia), Renzo Stefanel (Classic Rock Italia), Giovanni Stefani (Voci per la Libertà), Marcella Sullo (Gr Rai), Giorgio Testi (regista), Monica Triglia (allonsanfan.it), Giulia Caterina Trucano (Grazia), John Vignola (Rai Radio 1), Silvio Vitelli (Tv2000), Savino Zaba (Rai Radio 1).

Nel frattempo sono aperte le iscrizioni per il Premio Amnesty International nella sezione Emergenti, con scadenza fissata al 3 maggio 2021. Tra gli artisti che si sono iscritti entro il 15 marzo viene messo in palio il Premio Web, che permetterà a uno di loro di essere fra i semifinalisti della fase finale del concorso, in programma nell’ambito di “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty”.

Sono ben 64 gli artisti in gara. Tutti i loro brani possono essere ascoltati e votati sul sito www.vociperlaliberta.it contribuendo così a scegliere il vincitore, che risulterà dalla media dei voti tra le tre Giurie (Web 40%, Voci per la Libertà 30%, Amnesty International 30%). Le votazioni Web sono aperte fino alle 13 di venerdì 9 aprile.

Ecco i 64 artisti in ordine di iscrizione: PORFIRIO RUBIROSA con “Lazzaro ed Epulone” da San Donà di Piave (VE), GIÒ con “Dove sei?” da Foggia, STONA con “Abbiamo perso tutti” da Novi Ligure (AL), MARCO CONTE con “Stella d’oriente” da Cassano Magnago (VA), I PRINCIPI DEL GALLES con “Se fossi io” da Perugia, OLIVIA XX con “Solo una figlia” da Civita Castellana (VT), DOMINIC con “Close to God” da Porcari (LU), ESPANA CIRCO ESTE “Dormo poco e sogno molto” da Rimini, CRISTINA GALIERO con “Follie di un tempo” da Aversa (CE), MATTEO GRECO con “Mi chiamo George” da Montemarciano (AN), FRANK SINUTRE con “200.000.000 STEPS” da Mantova, ALDO LOSITO con “L’urlo” da Castilenti (TE), FRANCIS-Q con “Angelinu” da Roma, ZARAT con “Volevo un demone” da Napoli, GIULIA VENTISETTE con “Vorrei essere acqua” da Firenze, GIORGIA MONTEVECCHI FEAT MARCO CONTE con “Mentre ciò succede” da Faenza (RA), OGNIBENE con “Gli astronauti” da Modena, RESPIRO con “Noi non li avevamo visti” da Lizzanello (LE), VERONICA con “Kaleidoscopio” da Aversa (CE), GIUSEPPE NOVELLI con “Alti e colorati” da Rimini, ALESSANDRO BALESTRI con “Hai questo spirito in te?” da Castellarano (RE), JO CONTI con “Madre non madre” da Monreale (PA), MR. WOB AND THE CANES con “No man’s Land” da Venezia, AUGUST VERONICA JANE con “No Tribe” da Venezia, NO COMPROMISE con “Pillars” da Bologna, FALENE con “Normandia” da Sant’Elpio a Mare (FM), NICHOLAS MERZI con “La nostra storia” da Carpi (MO), ALENFADO con “A chi vali unni nascisti” da Palermo, LUCA AMITRANO con “Canzone per Floyd” da Napoli, LA QUADRILLA con “Zaki” da Torino, JAMBOW JANE con “Worlds and Bridges” da Trento, ANIMA con “Sotto la stessa luna” da Milano, LE CANZONI GIUSTE con “Felici e contenti” da Montesilvano (PE), SIRLENE con “Mama Africa” da Valdilana (BI), QUINZAN con “Zengan (Zingaro)” da Faenza (RA), BEAR AND SALMON con “I sommersi salvati” da Vittorio Veneto (TV), LAURA con “Mostri di origami” da Avezzano (AQ), CRISTINA RUSSO & NEOSOUL COMBO con “Sotto il cielo” da Catania, AFTERSAT con “Sanpapié” da Napoli, TEDARÈ con “Babu” da Verona, FRONTE UNICO con “Come un pesce d’aprile” da Brescia, NARSIL ROCK con “Vado via” da Roma, ZEMMERI con “Di colore” da Latina, OTTICA SILURATO PROJECT con “Tutti” da Palermo, LONELY QUARTET con “Libera (il nuovo mito di Orfeo e Euridipe)” da Anzio (RM), PENSIERO VIBRANTE con “Libertà” da Busalla (GE), CARLO ZARINELLI con “Piccole braccia al sole (Danger! Cjildren at work)” da Milano, CONFINI DI TELA con “Cenere” da Ancona, EX VOTO “Scinne suonno” da Avellino, BARBATO con “Metto radici” da Cacerra (NA), FABRYGORE MCMILLAN con “Angel” da Desio (MB), ANDREA BRUNINI con “L’isola dei giocattoli difettosi” da Lucca, ZIO MAX con “Supermarket” da Matera, SOLO con “Quarantena” da Roma, IGUANASANA con “Babatunde” da Rovigo, ARKA con “Portami via” da Macerata, MICHELANGELO GIORDANO con “Oltre il confine” da Reggio Calabria, IL PALPITO DELL’UNO con “Libero” da Foggia, SALENTO ALL STARS con “Centosettanta” da Lecce, L’UOMO IN RIVOLTA con “Esuli” da Polcenigo (PN), ADENOCHROME con “Pierce me” da Campolongo Maggiore (VE), EFFETTI COLLATERALI con “Sotto attacco” da Matera, MANEL con “Bella Paris” da Varese, LUIGI FARINACCIO con Nuovo stato mentale” da Gildone (GB).

In ogni caso, al di là di questa prima selezione, tutti i partecipanti saranno valutati per l’accesso alle semifinali insieme a quelli che si sono iscritti o si iscriveranno fino al 3 maggio 2021.

Informazioni, bando di concorso e scheda di iscrizione sono disponibili su www.vociperlaliberta.it