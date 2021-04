Area21 con il singolo “La La La”

Share Facebook

AREA21 MISSION STATEMENT: “AREA21 are two alien travelers tripping through the cosmos, spreading a message of unity and good vibes. After hitting a satellite, they came crashing to earth… and that’s where the real journey begins.

Join their mission and let yourself be immersed in the world of AREA21″.

Con queste brevi righe è stato annunciato l’atterraggio di AREA21, due alieni che viaggiano per il cosmo per diffondere un messaggio di unità e good vibes.

Come? Con “LA LA LA”, singolo accompagnato da un video animato

Come racconta il video, i due alieni arrivano accidentalmente sulla Terra. Le loro avventure sono raccontate, musicalmente e visivamente, attraverso una serie di canzoni che accompagnano i video animati dal pluripremiato studio di animazione Timouse e accendono, dal loro punto di vista, una luce sul comportamento umano e sulle interazioni sulla Terra.

Il video di “LA LA LA” racconta di un alieno che conduce le persone infelici sulla navicella spaziale improvvisando un party intergalattico, utilizzando la musica come modo di unire le persone e migliorare il loro umore. Alla fine del video la navicella precipita sul pianeta Terra dove la vera avventura avrà inizio.

“LA LA LA” parla dell’importanza di essere davvero se stessi, di seguire la propria voce e scegliere il proprio cammino senza paura. Il testo celebra questa volontà di essere diversi e bloccare ogni negatività.

Il viaggio di AREA21 è appena iniziato e verrà documentato attraverso nuova musica e nuovi video animati.

STAY TUNED!