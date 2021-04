In pre-order il 45 giri di Ornella Vanoni

Share Facebook

E’ possibile preordinare un nuovo prezioso 45 giri di Ornella Vanoni, che materialmente uscirà il 4 giugno prossimo, e si tratta di una vera chicca per collezionisti. Infatti, BMG pubblica Isole Viaggianti / Un Sorriso dentro al Pianto (Piano e Voce Versione Inedita) in un esclusivo formato a “doppio Lato A”, su vinile rosso, in edizione numerata e limitata a soli 500 esemplari, tutti singolarmente autografati da Ornella. I fan possono assicurarsi la propria copia attraverso lo shop-on-line di Discoteca Laziale al link http://bit.ly/IsoleViaggianti_vinyl45giri.

Se il brano Un Sorriso dentro al Pianto è a tutti gli effetti un’inedita versione acustica del brano composto da Francesco Gabbani, Pacifico e Ornella stessa e contenuto nell’album Unica, pubblicato a fine gennaio da BMG, Isole Viaggianti è l’ultimo singolo estratto dal disco. La canzone, scritta da Fabio Ilacqua, è uscita a fine marzo accompagnata da un videoclip (visibile al link https://youtu.be/kCBa3jpyL7c) che, dopo i due precedenti girati a Parigi (per Un Sorriso dentro al Pianto) e Venezia (per Arcobaleno, il brano a firma di Giuliano Sangiorgi) , conclude a Milano la trilogia delle città del cuore di Ornella, trasportandoci fra i luoghi iconici della storia cittadina e della vita dell’artista e quelli del nuovo skyline che proietta la metropoli nel futuro. Un viaggio gioioso fra i Navigli, il Teatro Strehler, le vie del centro storico e i luoghi cari alla poetessa Alda Merini, ma anche fra le costruzioni postmoderne di Piazza Gae Aulenti e con la dedica finale autografa “A Milano: per la città che è stata e che sarà…”.

Unica di Ornella Vanoni, prodotto da Mauro Pagani, è stato pubblicato da BMG in formato CD Deluxe, CD Digipack, Vinile, Picture Vinyl in edizione limitata e in digital download. Sebbene non sia disponibile sulle piattaforme di streaming, il disco ha fatto il suo esordio nella classifica ufficiale FIMI/Gfk al terzo posto fra gli album e al secondo fra i vinili, ed è tuttora posizionato fra i più venduti della settimana.

Tutti i formati sono disponibili a questo link: https://bmgitaly.lnk.to/Unica_OrnellaVanoni