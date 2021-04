Da venerdì “Bilico” il nuovo singolo di Clara

Share Facebook

Fuori venerdì 16 aprile “BILICO” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo di CLARA, cantautrice urban dall’anima pop. Il brano, prodotto da Seife, è disponibile in pre-save al link https://forms.sonymusicfans.com/campaign/clara-bilico/.

Con questa nuova traccia Clara prosegue il percorso iniziato con “Ammirerò”, in cui si metteva a nudo e raccontava la parte più pura e innocente di sé, rappresentata dal colore bianco, mentre in “Bilico”, dal mood più dark, svela il senso di instabilità dell’esistenza umana, la divisione tra stare bene e stare male, le certezze, le incertezze e le decisioni da prendere con cui bisogna fare i conti nella vita. Due parti della stessa persona, un dualismo che mostra come l’artista senta l’esigenza di raccontare se stessa attraverso la sua musica.

“Bilico è nata in un periodo in cui andavo incontro a un nuovo percorso di vita – racconta Clara – che come tutte le novità si portava dietro certezze e incertezze. Tra i beat che Seife, produttore del brano, mi ha fatto ascoltare ho scelto proprio questo perché mi dava l’idea dell’essere in bilico, sia per quanto riguarda i suoni sia per quello che mi trasmetteva. In generale racconta la mia visione dell’esistenza umana, sempre indecisa tra il non sapere cosa fare e il dover prendere una decisione, di cui però alla fine non si è mai sicuri”.

“Bilico” arriva dopo “Ammirerò” (https://SMI.lnk.to/ammirero), il cui video, è stato girato all’Alcatraz di Milano e ha un concept basato sulla privazione della libertà come imposizione alla nascita, e “Freak” (https://SMI.lnk.to/freak), brano che ha segnato il suo esordio artistico.

Da sempre innamorata della musica Clara Soccini aka CLARA, classe 1999, a 18 anni decide di trasferirsi a Milano con la voglia di conoscere meglio il mondo. Il 2020 ha segnato il suo percorso come artista, debuttando sulla scena musicale con un featuring in “Io e Te” di Nicola Siciliano. A dicembre 2020 esce il suo primo singolo con Sony Music Italy, “Freak”, che presenta l’anima ribelle e anticonvenzionale con sonorità POP ed R&B della cantautrice. Segue “Ammirerò”, secondo singolo uscito a febbraio di quest’anno.