Aperte le iscrizioni del contest “Dance Fighters”

Sono aperte le iscrizioni per la prima edizione del DANCE FIGHTERS, il nuovo contest dedicato al ballo firmato OlzeMusic, la prima piattaforma multimediale italiana interamente dedicata alla musica! Diviso in quattro categorie (Urban, Latin, Hitlist Italia, Hitlist Internazionale), il Dance Fighters è promosso da Tik Toker da centinaia di migliaia di follower, che hanno già lanciato la prima challenge per la loro categoria di riferimento: Jamila Chierichetti per l’Hitlist International, Chiara Censori per l’Hitlist Italia, Federica Danna per la categoria Latin/Dance e Lisa Ragno per quella Trap/Hip Hop.

La gara è divisa in tre fasi di selezione e si potrà partecipare condividendo i propri contenuti caricati su TikTok, Instagram, YouTube e Facebook, che verranno giudicati dagli utenti con una votazione che va da 1 a 5 stelle. Nella prima fase, che si concluderà martedì 27 aprile, verranno selezionati i 100 video che avranno ricevuto una votazione più alta e verranno ammessi alla semifinale. I video che, in finale, saranno più votati riceveranno in premio orologi Lotus e una somma in denaro. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.olzemusic.com, sull’app OlzeMusic e su https://www.tiktok.com/@olzemusic

Le Tik Toker che rappresentano le quattro categorie del Dance Fighters sono influencer giovani, dinamiche e intraprendenti, ognuna con peculiarità diverse ma accomunate da una grande energia che ha consentito loro di emergere tra tante coetanee. Linguaggio e immagine spaziano in ogni direzione, facendosi strada nel web, attraverso le voci e i Trend di Chiara Censori, la classica ragazza della porta accanto, campionessa di pattinaggio, con il suo atteggiamento sempre vivace e positivo; Lisa Ragno, madrina della categoria trap, perfettamente distinguibile per il suo aspetto prorompente rappresentato al meglio dai suoi lunghi artigli; Federica Danna e i suoi profondi occhi blu che, uniti alla sua semplicità, le hanno consentito una crescita esponenziale e l’esplosiva Jamila Chierichetti, autentico ciclone del web, sempre sorridente anche di fronte alle situazioni più avverse.

Sono disponibili online i primi contenuti esclusivi di OLZE TV, che distribuirà i suoi contenuti anche grazie al Fluid Content di Sky, al link www.Olzemusic.com/olzetv: i primi episodi della prima stagione di “THE BEATZ STORY”, la serie tv che racconta il punto di vista dei producer urban italiani, e l’extended version di “COME IL MARE”, il documentario che racconta la vita e la carriera artistica di VALE LAMBO.

Olzemusic si presenta come una realtà nuova che intende rappresentare la musica a 360°: una TV che si arricchirà di contenuti esclusivi mese dopo mese; una community dove gli utenti possono valutare i loro artisti preferiti; una vetrina per gli emergenti, con la creazione di contest con in palio premi speciali in collaborazione con le principali realtà discografiche.

Fondata come startup innovativa, nasce nel 2017 dall’idea di sviluppare una realtà digitale in cui gli utenti stessi potessero indicare i migliori artisti in circolazione, compararli tra di loro in modo da essere sempre aggiornati sulle novità musicali e ricevere suggerimenti su nuovi artisti da scoprire in base ai propri gusti e preferenze. Nel 2018 OlzeMusic diventa una vera e propria società e, grazie a una campagna di crowdfunding che ha raggiunto e superato il suo obiettivo nel giro di poche ore, fa il suo ingresso nel mondo digitale, con il supporto di Coriweb. Nel 2019 OlzeMusic organizza le prime due edizioni di Urban Fighters, contest per artisti emergenti con in palio premi finalizzati a scopi artistici. Il contest cattura l’attenzione di Sony Music Italy, che decide di diventare partner del progetto nel dicembre dello stesso anno a partire dalla seconda edizione dell’Urban Fighters: i 20 artisti vincitori, giudicati da 8 producer nazionali, hanno così la possibilità di inserire il loro brano inedito nella compilation Sony “Urban Fighters”, che nell’edizione 2021 ha raggiunto 500.000 stream, numeri molto importanti per artisti emergenti e due artisti avranno la possibilità di pubblicare altri loro inediti con l’etichetta. Oggi OlzeMusic è pronta a diventare una solida realtà multimediale all’interno del panorama musicale italiano con una grandissima novità: è infatti online OlzeMusic TV, che distribuirà i suoi contenuti anche grazie al Fluid Content di Sky, una piattaforma che consente di guardare contenuti esclusivi che raccontano l’industria musicale: documentari su artisti italiani, serie tv sulla figura del produttore musicale in Italia, making of di album e video musicali e molto altro ancora.