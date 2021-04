“Scegli”, il singolo di Camille Cabaltera

Share Facebook

Disponibile in radio “Scegli” (“Lead The Way”), il singolo di Camille Cabaltera, cantautrice classe ’99, che ha debuttato su Rai1 a 13 anni nel programma “Ti lascio una canzone” e partecipato all’undicesima edizione di “X Factor” nel 2017.

Il brano, che accompagna i titoli di coda del film targato Walt Disney Animation Studios “Raya e l’ultimo drago”, nella versione originale “Lead The Way” è stato scritto ed eseguito da Jhené Aiko (candidata ai Grammy) ed è racchiuso nella colonna sonora firmata da James Newton Howard (candidato agli Oscar e vincitore agli Emmy e ai Grammy).

Filippina di nascita e italiana d’adozione, Camille possiede una vocazione innata per la musica: trilingue (italiano, filippino e inglese) e polistrumentista, riesce ad esprimere il suo talento e il suo mondo interiore dai mille volti in forme, lingue e sonorità diverse. Dotata di un’inconfondibile voce capace di creare e catalizzare emozioni, l’artista inarrestabile è un vulcano di creatività in continuo fermento.